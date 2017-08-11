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Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası

- Denizli'nin Çameli ilçesinde başlayan şampiyonanın ilk gününde, olumsuz hava koşulları nedeniyle sadece 1 sporcu uçuş yaptı

Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası


DENİZLİ (AA) - Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası, Denizli'nin Çameli ilçesinde başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun organize ettiği, Çameli Kaymakamlığı ve Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonaya katılan 8 lisanslı sporcu, Yaylacık Dağı pist alanında bir araya geldi.

Hazırlıkların ardından pilotlar uçuş için uygun rüzgarı beklemeye başladı. Sadece bir yelken kanatlının uçabildiği yarışmada, diğer sporcular olumsuz hava şartları nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinin hava sporlarında adından bahsedilen bir yer haline geldiğini söyledi.

İlçede yaklaşık 4 yıldır yamaç paraşütü yarışmaları düzenlendiğini belirten Arslan, "Yamaç paraşütü artık bizim ilçemizin vazgeçilmez etkinliği haline geldi. Türkiye'nin her tarafından sporcularımız buraya gelerek paraşütle atlamaya başladı. Artık gökyüzünü rengarenk paraşütçülerimiz renklendirmeye başladı." diye konuştu.

Öte yandan, 2 bin 150 metre rakımlı Yaylacık Dağı'na gelen bazı paraşütçüler serbest uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye Yelken Kanat Şampiyonası, 13 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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