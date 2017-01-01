Türkiye'de 2017'de 27 uluslararası organizasyon gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye, 2017 yılında basketboldan tekvandoya, atletizmden kış sporlarına birçok branşta uluslararası 27 organizasyona ev sahipliği yapacak.

Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) 11-18 Şubat tarihlerinde Erzurum'da düzenlenecek.

EYOF 2017'de 40 ülkeden 14-18 yaş gruplarındaki 807 sporcu, madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda, Türkiye'yi 24'ü kız, 45'i erkek olmak üzere 69 sporcu temsil edecek.





- Deaflympics Samsun'da





23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları (Deaflympics 2017) 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da yapılacak.

Organizasyona 20 branşta 110 ülkeden sporcular katılacak.

Deaflympics 2017 için 19 Mayıs Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulacak olimpiyat köyünde yaklaşık 15 bin kişi ağırlanacak.





- Basketbolda final heyecanı İstanbul'da yaşanacak





Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Dörtlü Final heyecanı bu yıl İstanbul'a taşınacak.

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, 19-21 Mayıs'ta Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.





- Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın finalleri İstanbul'da





2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) Türkiye'nin de yer aldığı 4 ülkenin ortaklığında düzenlenecek.

31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde yapılacak turnuvada grup maçları Türkiye (İstanbul), Finlandiya (Helsinki), Romanya (Cluj) ve İsrail'de (Tel Aviv) oynanacak.

Türk basketbolseverler, 24 ülkenin altışarlı 4 grupta mücadele edeceği şampiyonanın 2. tur ve finallerini Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyebilecek.





- Pedaller 53. kez çevrilecek





Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 53'üncüsü, 18-23 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Dünyanın tek "kıtalararası bisiklet turu" olan organizasyonun startı, ilk kez Konya'dan verilecek.



Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından 2017 Dünya Turu takvimine eklenen organizasyonda, en seçkin bisikletçiler Türkiye'nin doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirecek.





- Dünyanın en iyi golfçüleri yine Antalya'ya gelecek





Antalya yeni yılda da dünyanın en iyi golfçülerini ağırlamaya devam edecek.

Ünlü golfçüler, 30 Ekim-5 Kasım tarihlerinde bir kez daha Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde buluşacak.

Avrupa'nın para ödülü en yüksek golf turnuvalarından biri olan organizasyona Antalya, bu yıl 5. kez ev sahipliği yapacak.







- Organizasyonlar





EYOF 2017 ve Deaflympics 2017'nin yanı sıra Türkiye'de bu yıl 15 branşta düzenlenecek uluslararası organizasyonların tarihleri ve yerleri şöyle:





- Şubat

5 Şubat: 12 Şubat Kurtuluş Uluslararası Güreş Turnuvası (Kahramanmaraş)

6-9 Şubat: Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonası (Antalya)

10-14 Şubat: Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Antalya)

11-18 Şubat: Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (Erzurum)

27 Şubat: Balkan Atletizm Salon Şampiyonası (İstanbul)





- Mart

4 Mart: Avrupa Yıldızlar Judo Kupası (Antalya)

4-5 Mart: Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Güreş Turnuvası (İstanbul)

10-12 Mart: Yaşar Doğu Uluslararası Güreş Turnuvası (İstanbul)

31 Mart-2 Nisan: Balkan Sürat Pateni Oyunları (Tekirdağ)





- Nisan

6-9 Nisan: Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası (Antalya)

7-9 Nisan: Judo Grand Prix (Samsun)

18-23 Nisan: 53. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Bisiklet Turu

24-30 Nisan: TEB BNP Paribas İstanbul Kupası Kadınlar Tenis Turnuvası (İstanbul)

28-30 Nisan: Mahmut Atalay ve Yaşar Erkan Uluslararası Yıldızlar Güreş Turnuvası (İzmir)





- Mayıs

1-7 Mayıs: TEB BNP Paribas İstanbul Açık Erkekler Tenis Turnuvası (İstanbul)

19-21 Mayıs: THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali (İstanbul)

19-21 Mayıs: Uluslararası Genç Şampiyonlar Güreş Turnuvası (Antalya)

27-28 Mayıs: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (ECCC) A Grubu Atletizm Yarışmaları (Mersin)

Avrupa Karate Şampiyonası (Tarih ve kent netleşmedi)







- Haziran

6-11 Haziran: Okçuluk Dünya Kupası Antalya Ayağı





- Temmuz

15-16 Temmuz: Triatlon Avrupa Kupası Eğirdir Ayağı (Isparta)

23 Temmuz: 29. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı (İstanbul)





- Ağustos

31 Ağustos-17 Eylül: 2017 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (Finlandiya, İsrail, Romanya, Türkiye)





- Eylül

30 Eylül-1 Ekim: Triatlon Avrupa Kupası Alanya Ayağı (Antalya)





- Ekim

7-15 Ekim: Avrupa Kulüpler Satranç Kupası (Antalya)

30 Ekim-5 Kasım: Uluslararası THY Açık Golf Turnuvası (Antalya)





- Kasım

12 Kasım: 39. Vodafone İstanbul Maratonu (İstanbul)



