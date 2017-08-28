"Türkiye'de potansiyeli en yüksek spor rafting"





ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, "Şu anda 48 ilimizde adrenalini yüksek rafting yapılacak yerimiz var. Türkiye'de rafting, potansiyel anlamında en şanslı spor dalı. Türkiye, nehirler açısından bu anlamda en şanslı ülke." dedi.

Fikret Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve başladıkları tarihte raftingin sadece 3-5 kişilik turizm hareketliliği içinde olduğunu, yürüttükleri çalışmalar sonucu Avrupa, dünya ve kıtalararası şampiyonalarla Türkiye'nin tanıtımına inanılmaz bir katkı sağladıklarını belirtti.

Türkiye'nin rafting sporunda aranan bir ülke durumuna geldiğini anlatan Yardımcı, "Şu anda Türkiye bir uluslararası şampiyonaya katılmayınca, inanın o organizasyon çok basit geçiyor. Biz gittiğimiz zaman sadece raftingi değil, kültürümüzü, ahlakımızı götürüyoruz. Orada Türk bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutturuyoruz." diye konuştu.

Raftingin bölgelerin ekonomisine nasıl bir katkı sağladığının hesabını yaptıklarını anlatan Yardımcı, "Şu anda Rize'de 25 ekonomik tesis var ve günde 8 bin 500 kişi rafting yapıyor. Doğu Anadolu'da da bunu yapmaya çalışacağız. Hem sporu hem de turizmi ileri götüreceğiz, ekonomik potansiyel sağlayacağız ve buranın insanı bu işten ekmek yiyecek, hesabımız bu. Sadece spora bakmıyoruz, sporun yansımasını en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.





- 48 ilde adrenalini yüksek rafting





Fikret Yardımcı, Türkiye'deki rafting potansiyelinin ortaya çıkarılması konusunda 250 sayfalık bir veri hazırladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 48 ilimizde adrenalini yüksek rafting yapılacak yerimiz var. Türkiye'de rafting, potansiyel anlamında en şanslı spor dalı.Türkiye, nehirler açısından bu anlamda en şanslı ülke. Avrupa ülkelerinde toplamda 5 yerde rafting yapabilecek yer bulamazsınız. Avrupa'da Slovenya, Slovakya'dan başka yerleri yok. Ancak sadece Erzurum'un 5 yerinde rafting yapabilme imkanımız var. Bu iş sadece Antalya ile de olmuyor. Antalya raftingde günde 10 bin kişiyle kilitlenmiş halde. Erzurum'a bin kişiyi getireceğiz ve bütün maliyetlerini biz karşılayacağız. Rafting için buraya gelen, Erzurum'u gördüğü zaman ikinci kez bizim getirmemize gerek kalmayacak, kendisi gelecek."

Bunu bazı örnek illerde deneyip olumlu sonuç aldıklarına işaret eden Yardımcı, "Dalaman'a gittik ve rafting yapılmadığını gördük. Orada rafting faaliyetini başlattık. İnanılmaz bir ilgi ile orada rafting faaliyetleri devam ediyor. Kulüpler oraya tesis yapmak için müracaatlara başladı. Kayseri Develi'ye gidip şampiyona yaptık. Şu anda 7 turizm şirketinin burada rafting yapma talebi var." şeklinde konuştu.





- "Rafting tek başına federasyon olacak"





Ülkede günde 250 bin kişinin rafting yaptığını ancak bunun karşılığı olan ekonomik değerin yüzde 60'ının yurt dışı ajanslarına gittiğini belirten Yardımcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz raftingin ekonomik değerinin yurt dışı ajanslarına gitmesine 'dur' diyeceğiz. Çünkü ülkemiz, günde 250 bin kişinin rafting yaptığı bir yer, futboldan sonra en büyük ekonomiyi oluşturuyor. Raftingi basit görüp baskı altında tutarak, sportif faaliyetleri durdurarak, turizm potansiyelinin bozulmamasını isteyenlere biz 'Bitmiştir artık.' diyoruz. Rafting, tek başına federasyon olacak. Sayın Bakanımızın talimatı var, dosyasını hazırlıyoruz. Federasyonumuz, bundan sonra bütün Türkiye'yi kucaklayacak, kendi iç dinamiklerinden aldığı değeri sportif değerlere verecek."