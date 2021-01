Türkiye’de tenisin marka şehri Antalya olacak

2019 yılında hayata geçirdiği Megasaray Tenis Akademi’de, bugüne kadar dünyanın dört bir yanından gelen önemli sporcularla birçok turnuva gerçekleştirdiklerini belirten Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin; “Toplamda 100’ün üzerinde turnuva yapılan akademide, 2021’de de Mayıs sonuna kadar gerçekleşmesini beklediğimiz 50’nin üzerinde turnuva var. Bu turnuvalarda yaklaşık 3000’in üzerinde sporcuyu ağırladık ve heyecan dolu maçlar izledik. Burada kısa zamanda 5 kıtadan; Amerika, Kanada, Rusya, Meksika, İskandinav Ülkeleri, Almanya, Fransa gibi Avrupalıları, Çinlileri, Japonları, Afrikalıları ağırlamak bizim için büyük bir keyif. Akademi kısa zamanda ünlü sporcular ve tenis severlerin beğenisini toplayarak, dünyanın en popüler akademilerinden biri olma yolunda büyük mesafe katetmiştir.” dedi.

Megasaray Tenis Akademi’yi kurma amacını anlatan Şahin, şöyle devam etti; “Antalya Belek’te yaygın olan golf sporu gibi tenis sporunun da gelişmesini hedefledik. Bunun yanı sıra Türk tenisinin gelişmesi, yetenekli oyuncuların keşfedilmesi ve yetiştirilmesi için uygun koşulları sağlamak en önemli amacımızdır. Megasaray Tenis Akademi’de gerçekleşen önemli turnuvalar bizi hedefimize daha da yaklaştırdı. Dünyaca ünlü tenisçileri ağırladığımız turnuvalar sayesinde, akademide eğittiğimiz sporcular hem kendilerini geliştiriyor, hem tecrübe kazanıyor, hem de büyük masraflara katlanıp yabancı ülkelere gitmek zorunda kalmıyor. Biz bu imkanı Türk gençlerinin ayaklarına getiriyoruz. Ayrıca bu turnuvalara katılan sporcular puan kazanarak derecelerini arttırıyor. Ve farklı kategorilerde başarılara imza atıyor. Bu bizim için gurur verici.

Sporcular adına bu muazzam katkıları yaparken, Megasaray’da ağırladığımız farklı ülkelerden gelen sporculara ve ailelerine verdiğimiz güleryüzlü hizmetimizle, misafirperverliğimizi, Türk kültürünü ve Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtıyoruz. Ukrayna, Rusya gibi soğuk ülkelerden gelenler Antalya’nın iklimine hayran kalıp daha da uzun kalıyorlar. Pandemi döneminde dahi aylarca kalanlar oldu. Bu süreçte Türk sporcularımızla kaynaştılar. Bu sporcularımızın özgüveni ve dünyayı tanımaları için önemli.

Bu faaliyetler yetenekli gençleri keşfedip eğiterek dünya çapında tanınan tenisçiler çıkarmanın yanı sıra gözde tatil yörelerinden Antalya’yı ve Belek‘i tüm dünyaya tanıtmak için de çok önemlidir. Yaz aylarının yanı sıra Antalya’nın kış turizmi için de Megasaray olarak bölgede alternatif turizmin gelişmesine önemli katkı sağlıyoruz. Megasaray olarak bu zamana kadar misafirlerimizin takdirini kazanarak 1 milyon turist ağırladık. Müşterilerimizin %70’i repeat olup içlerinden 60-70 sefer gelenler var. Megasaray’ın girişinde dikili portakal ağaçları 50 den fazla gelen misafirlerimiz için. Ülkemizi, Antalya’yı, Belek’i tanıtmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Antalya’yı hem kış turizmini hem de alternatif spor turizmini geliştirerek marka şehir yapmalıyız.

Megasaray Tenis Akademi’yle Türkiye’den dünya çapında başarılı, ülkemizi temsil edecek sporcular çıkarma konusunda adım adım ilerliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Vali’mizin, İl Spor Müdürü’müzün ve Türkiye Tenis Federasyonu’nun değerli katkılarıyla gelecekte de büyük başarılar elde edeceğimize inanıyoruz. Bu başarılarda emeği geçen kurumlara ve şahıslara, Megasaray Tenis Akademi hocalarına, Megasaray’ın yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür eder tüm sporculara başarılar dilerim…

Bizimle bu hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda büyük çabalar sarf eden federasyon başkanımız Cengiz Durmuş Bey’e ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

Turnuva Direktörü Barış Şahin; “Megasaray Tenis Akademi’de Türkiye’nin dört bir yanından gelen, gelecek vaat eden, yetenekli ve iddialı oyuncularımız var. Yerli ve yabancı antrenörler tarafından eğitiliyorlar. Sporcularımızdan Duru Söke 14 yaş altında Avrupa’da 14 numara. Ada Kumru 12 yaş Türkiye Milli Takım 1 numarası.

MTA Avrupa’daki örneklerini aratmadan tüm sporculara aynı standartlarda olanak ve gelişim fırsatı sunuyor. Oyuncular optimum bir sistem dahilinde; aynı tesiste konaklıyor, yemek yiyor, sabah antrenmanını yapıp öğleden sonra maça çıkabileceği bir konfora sahip. Bu sayede zaman ve efor tasarrufuyla başarıya daha çok odaklanıyor.

Şu an Megasaray’da “ATP Challenger Turnuvası”na özel 30 ülkeden 108 katılımcı bulunmakta. Aynı zamanda akademide şu an devam eden ITF Futures turnuvalarında da 30 ülkeden 160’ın üzerinde katılımcı var. Bu da demek oluyor ki şu an tesiste 270’in üzerinde tenis oyuncusunu ağırlıyoruz.

Profesyonel kadrolarımız ve tenise yetenekli oyuncularımızla daha nice önemli turnuvalarda tecrübe kazanmaya ve başarılarla adımızı duyurmaya devam edeceğiz.” dedi.

Milli Tenisçi Marsel İlhan:

“Bu zor süreç içerisinde turnuva organize eden Türkiye Tenis Federasyonu ve Megasaray Tenis Akademisi’ne çok teşekkür ederim. İlk defa Challenger seviyesinde bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor Akademi, burada olmaktan çok mutlu ve gururluyuz. Takım Kaptanı olarak oyunculardan çok memnunum. Önümüzde yoğun bir sezon olacak tüm sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise; “Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde Megasaray Tenis Akademi kortlarında ulusal tenis ATP Challenger Turnuvası organizasyonda sizleri Antalya’da misafir etmekten mutluyuz. 500’ün üzerinde tenis kortuna, 200’ün üzerinde futbol sahasına, 13 tane stadyuma ve spor salonlarına sahip bir kentiz. Amacımız turizmin başkenti olan güzel Antalya’mızı sporun da başkenti yapmak bunun için çalışıyoruz. İki hafta devam edecek olan bu organizasyonumuzda emeği geçen başta tenis federasyon başkanınımıza, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’e, Megasaray Tenis Akademi yöneticilerine, siz değerli sporcularımıza ve basın mensuplarımıza teşekkür ederim.” dedi.

Türkiye’de tenis sporunun gelişmesi ve yaygınlaşması için önemli çalışmalar yürüten Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sn. Cengiz Durmuş “Türkiye Tenis Federasyonu olarak amacımız her zaman söylediğimiz gibi Türkiye’de tenisin herkes tarafından her zaman her yerde oynanabilmesini sağlayabilmek. Bizler buna inanıyoruz, insanımıza inanıyoruz iş adamlarımıza inanıyoruz sporcularımıza velilerimize inanıyoruz potansiyeli yüksek bir ülkeyiz doğal olarak hedeflerimiz dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirebilmek. Tabii bu yolda projeler üretebilmeliyiz bu yolda başarabilmek için yerimizi doğru şekilde alabilmeliyiz. Tenisi zengin sporu algısından kurtarıp havuzumuzu genişletebileceğiz, Türkiye’nin her yerinde her zaman tenis oynanmasını sağlayacağız. Buna inanıyoruz, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın inançlarımıza ortak olmuş olması Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun sonuç odaklı dokunuşları ile bize destek olması bizi daha çok heyecanlandırıyor, daha çok güçlendiriyor. İnandığımız bu yolda sporcularımız, antrenörlerimiz, velilerimizin desteklerinin yanında sponsorluklara ihtiyacımız var. Bizim bu yolda birlikte hareket edebilecek mekanizmalar, sektörler yaratmamız lazım herkesin kazanabileceği bir ortam yaratabilmemiz lazım. Bugün geldiğimiz noktada Şahinler Holding turizm sektöründeyken tenis sporunun lokomotifi olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bizlere düşen onlara bu duygunun güzel olduğunu, ülkenin gençliğine, sporcusuna, tenisçisine yapmış oldukları hizmetin kıymetli olduğunu hissettirerek onların mutlu olmasını sağlayabilmek. Bizler tenisin tabana yayılması noktasında, bir lokomatif merkez oluşturma noktasında mutlu olacağız. Bakanlığımız çalışan ve üreten bir federasyonu olduğu için mutlu olacak. İnsanımız çocukları spor yapabildikleri, dünyada söz sahibi olan bir branşta başarı kazanabildikleri için mutlu olacak. Bunları yaparken olmazsa olmazımız uluslararası organizasyonlarımız bugün bu turnuvayı ülkemizde yapmış olmamızın çok büyük avantajları var bu turnuvada yaklaşık 7-8 sporcumuz var kendi evinde doğrudan puan toplama hakkı veren turnuvalara katılarak masraf etmeden dünyayla rekabet edebilme şansını elde ediyor. Bu turnuvanın ülkemizde yapılmış olması ile hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Dünyada şu aşamada turnuva düzenleyen itibarı çok yüksek bir ülke haline geldik tenis ülkesi olma yolunda çok önemli işler başardık, artık bir tenis ülkesiyiz. Bütün dünya buradaki turnuvaları takip ediyor. Sporcularımızın şampiyonluklar yaşadığı nice güzel turnuvalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu…