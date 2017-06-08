Türkiye'deki hayatından memnun





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Osmanlıspor Ampute Futbol Takımı'nda 5 yıldır forma giyen Özbek golcü Kudret Knudoykulov, Türkiye'nin ampute futbolda dünyanın en iyilerinden olduğunu söyledi.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde bu sezon da Osmanlıspor ile şampiyonluk yaşayan 27 yaşındaki Knudoykulov, antrenman tesislerinde AA muhabirine konuştu.

Sağ bacağının doğuştan olmadığını belirten Özbek oyuncu, "15 senedir ampute futbol oynuyorum. Ailemin yurt dışına çıkmamı istememesine rağmen 22 yaşında Osmanlıspor Ampute Futbol Takımı'na geldim. Türkiye'deki hayatımdan memnunum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kendisini ülkesinde gibi hissettiğini anlatan Knudoykulov, başkentte futbol oynadığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Dünyada ampute futbolda başarılı ülkeler arasında Türkiye'nin yer aldığını vurgulayan Özbek futbolcu, "Türkiye'de 10 takımlı süper lig, ayrıca birinci lig var. Başka ülkelerde böyle bir şey yok. Türkiye'ye, Rusya liginden geldim. Rusya'da engellilere Türkiye'deki kadar iyi bakmıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Özbekistan, Türkiye ve Rusya liglerinde mücadelenin üst düzey olduğunu ifade eden Knudoykulov, "Ampute futbolda dünyada 3 iyi takım var. Özbekistan, Türkiye ve Rusya. Üçü de birbirinden iyi rakipler." ifadesini kullandı.





- "Osmanlıspor güçlü oyunculardan oluşuyor"





Kudret Knudoykulov, antrenmanların zorlu geçtiğini, bu nedenle de teknik ekibe teşekkürlerini dile getirdi.

Özbekistan Ampute Futbol Milli Takımı'nda da forma giyen Knudoykulov, "Osmanlıspor güçlü oyunculardan oluşuyor. Zorlu antrenmanlar yapıyoruz." dedi.

Ampute futbolcu Kudret Knudoykulov, 2 yıldır Ankara Ostim'deki bir protez firmasında çalıştığını çalıştığını anlattı.

Daha önce ülkesinde yüzmeyle ilgilendiğini dile getiren Kudret Knudoykulov, "Şimdi hayatımda sadece futbol var." diye konuştu.



