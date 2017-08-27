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Türkiye'nin 13. büyükustası Mert Erdoğdu

- 19. Sants Açık Satranç Turnuvası'nda Türk sporcu Mert Erdoğdu, büyükusta unvanını kazandı

Türkiye'nin 13. büyükustası Mert Erdoğdu


ANKARA (AA) - İspanya'da düzenlenen 19. Sants Açık Satranç Turnuvası'nda Türk sporcu Mert Erdoğdu, büyükusta (GM) unvanını elde etti.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Barselona şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Mert Erdoğdu, 9 tur sonunda 7 puanla 2 bin 603 ELO performansına ulaşarak, büyükusta unvanını aldı.

Türkiye'nin 13. büyükustası olma başarısını gösteren Mert, "Son 10 yıldır büyükusta olmak için son normu almaya çalışıyordum. Uzun yıllar sonra gelen bu başarıdan dolayı hem Türkiye hem kendi adıma çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay ise son dönemde büyükusta sayısındaki artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Görev yaptığım 5 yılda Türkiye'ye 5 büyükusta kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Son 5 yılda Türk satrancı olarak büyük bir atılım gerçekleştirdik. A Milli Takımımız tarihi zaferler kazanıyor. Genç sporcularımız Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından altın madalyalarla dönüyor. Satrançta dünyanın en büyük ve kapsamlı organizasyonlarını düzenliyoruz ve Dünya Satranç Federasyonu tarafından takdir ediliyoruz. Türk satranç tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını yapıyoruz. Satranç ülkesi Türkiye'yi, dünya satrancına yön veren ülkeler arasına soktuk."

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