Türkiye'nin Avrupa Basketbol Şampiyonası performansı





İSTANBUL (AA) - MEHMET FATİH DUMAN - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda D Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, bu organizasyonda daha önce 165 maç yaptı.

A Milliler, 40'ıncısı düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda 23 kez mücadele ederken, yaptığı 165 maçta 66 galibiyet, 99 yenilgi aldı.

Tarihinde ilk maçını Yunanistan ile yapan Türkiye, Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk müsabakasını da ''Komşu''yla oynadı. Mısır'da düzenlenen 6. Avrupa Şampiyonası finallerine ilk kez katılan milliler, 17 Mayıs 1949'da Yunanistan ile yaptığı maçta rakibine 54-41 yenildi.





- Son şampiyonada 6 maç oynadı





A Milli Basketbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2015 Avrupa Şampiyonası'nda istenilen performansı sergileyemedi.

Söz konusu şampiyonada B Grubu'nu 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle dördüncü bitiren ay-yıldızlı takım, son 16 turunda Fransa'nın rakibi oldu.

Milli takım, bu turda rakibiyle oynadığı maçı 76-53 kaybederek, turnuvaya veda etti.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en kötü performansını 1971 yılındaki şampiyonada aldı. Türkiye, 12 takımın katıldığı şampiyonayı son sırada tamamlamıştı.





- En farklı galibiyetler





Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde en farklı galibiyetini Danimarka karşısında elde etti.

Milliler, Budapeşte'de yapılan 9. Avrupa Şampiyonası'nda 13 Haziran 1955'te Danimarka'yı 49 sayı farkla (82-33) yendi.

Türkiye, Danimarka'yı 1951'de Paris'te yapılan 7. Avrupa Şampiyonası'nda da 47 sayı farkla (83-36) geçti.





- En farklı yenilgiler





A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası finalleri tarihindeki en farklı yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı.

Türkiye, 1993 yılında Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 50 sayı farkla (113-63) mağlup oldu. Bu mağlubiyet ayrıca, milli takımın tarihinde aldığı en farklı yenilgi olarak istatistiklere geçti.

Milliler, 1981 yılında Çekoslovakya'da düzenlenen 22. Avrupa Şampiyonası finallerinde de Yugoslavya'ya 44 sayı farkla (112-68) yenildi.