Türkiye'nin en büyük gençlik merkezinin tanıtımı yapıldı

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Bugüne kadar 279 gençlik merkezinin açılışını yaptık. Önümüzdeki dönem içinde 121'inin daha açılışı olacak." dedi.

Bakan Kılıç, İlkadım Gençlik Merkezi'nin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Samsun'daki bu tesisin çok büyük olduğunu, diğer etkinlikler devam etmesine rağmen toplantılarını da bina içinde yapabildiklerini söyledi.

Bu tesislerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilip, işletildiğine işaret eden Kılıç, "Buradan bir kez daha vurguluyorum, bu gençlik merkezleri herkese açıktır. Her sivil toplum kuruluşu, her belediyemiz ve her yerel yönetimimiz, bu merkezleri 24 saat kullanabilir. Sadece kullanabilirler demiyorum, kullanmalıdırlar." diye konuştu.

Kılıç, İlkadım Gençlik Merkezi'nin Türkiye'nin bu alandaki en büyüğü olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük gençlik merkezini, itiraf ediyorum, kendi memleketimizde yaptık. Burada bitmiyor. Mahalle içinde yapabileceğimiz gençlik merkezlerinin de projeleri bitmiş durumda. Sadece 2 ay içinde yapabileceğimiz gençlik merkezlerini de mahallelerimizin içine inşa edeceğiz. Mahalle sahaları yaptık ve bin 300'ü geçtik. Son 1,5 yıl içinde Türkiye'nin her ilinde halı saha, basketbol, voleybol sahaları yaptık. Bunların hepsini gençlerimiz kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.





- "Elimizdeki imkanların değerini çok iyi bilmemiz lazım"





Türkiye'de sporla ilgili yapılan çalışmaların çok farklı bir noktaya geldiğinin altını çizen Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Elimizdeki imkanların değerini çok iyi bilmemiz ve kullanmanız lazım. Yapılan kamu yatırımlarının değerini iyi bileceğiz. Bazen duyuyorum, 'Ne yapıldı ki?' diyenler var. Onlara şunu söylüyorum, siz yapılanları görmek istemiyorsunuz. Sizin gönül gözünüz de gerçek gözünüz de kapalı. Çünkü etrafınıza baktığınızda yapılanları görmüyorsanız, bizim size yapacak hiçbir şeyimiz yok. İnşallah bir gün gelir, siz de görürsünüz."

Bakan Kılıç, gençlik merkezlerindeki tüm faaliyetlerin gönüllülük esasına dayalı olduğuna dikkati çekerek, "Kredi ve Yurtlar Kurumundaki faaliyetlerimiz de gönüllülük esasına dayalıdır. Bazen soruyorlar, 'Zorla şunu yaptırıyor musunuz?' diye. Bizde zorlama olmaz. Zorlama yapanlar başkaları. Zorla iş yaptırmaya çalışanlar başkaları. Bizim zorlama ile işimiz yok. Biz gönüllere hitap ederiz ve gönüllü olan kardeşlerimizle bu çalışmalarımızı yaparız." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından tesisi gezen ve incelemede bulunan Bakan Kılıç, yetkililerden de bilgi aldı.

Toplantıya Samsun Valisi İbrahim Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel ile vatandaşlar katıldı.