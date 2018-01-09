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Türkiye'nin ilk kapalı veledromu için start verildi

Konya'ya yapılacak Türkiye'nin ilk kapalı veledromu için start verildi.

Türkiye'nin ilk kapalı veledromu için start verildi

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, projesi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kapalı veledromun inşa edileceği alan belirlendi.

Bisiklet sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak veledrom, Meram ilçesi sınırları içerisinde Dutlukırı bölgesinde yapılacak.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Konya'ya kazandırılacak Sporcu Kamp Merkezi'nin yan tarafında belirlenen veledrom alanı, yaklaşık 90 bin metrekareden oluşuyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Sert'in takibinde Büyükşehir Belediyesi meclis gündemine alınan plan revizyon kararı ile arsa ihale aşamasına hazır hale getirilmiş olacak.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

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BisikletKonyaSporVeledrom
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