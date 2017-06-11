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Türkiye'nin İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihi başarılarla dolu

- Türkiye, katıldığı 10 organizasyonda 82 madalya kazandı

Türkiye'nin İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihi başarılarla dolu


SAMSUN (AA) - Türkiye, İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda katıldığı 10 organizasyonda toplam 82 madalya elde etti.

23. İşitme Engelliler Olimpiyatları Samsun Koordinatörlüğü Medya Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu organizasyonda yükselen başarı grafiğiyle önemli yer edinen Türkiye'nin, 23.'sü Samsun'da düzenlenecek oyunlarda madalya beklentisi yüksek.

Türkiye, 1924'te Fransa'nın başkenti Paris'te birincisi gerçekleştirilen oyunlara, ilk kez 1989'da Yeni Zelanda'da katıldı ve atletizm branşında 2 bronz madalya elde etti. İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinde biri kış olmak üzere 10 kez boy gösteren Türkiye, toplam 82 madalyanın sahibi oldu.


- Golf branşı ilk kez Samsun'da eklendi


Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi (ICSD) yetkililerinin, Samsun'da olimpiyat oyunlarının yapılacağı tesisleri tek tek incelediği ve tam not verdiği ifade edildi.

Dünyada ilk kez deniz doldurularak yapılan golf sahasını da ziyaret eden ICSD yetkililerinin, oyunlar tarihinde ilk kez golf branşının Samsun'da eklendiğini vurguladığı paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl oyunlar, atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, yol bisikleti, dağ bisikleti, bowling, futbol, golf, grekoromen güreş, serbest güreş, hentbol, judo, karate, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, tekvando, tenis, voleybol ve yüzme olmak üzere 21 branşta yapılacak. Organizasyona; sporcular, medya, görevliler ve tüm katılımcılar olmak üzere yaklaşık 30 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Şehirdeki otellerin çoğunda 18-30 Temmuz'da rezervasyonlar yapılmış ve bu rezervasyonlar esas alındığında yüzde yüz doluluk oranı sağlanmış durumdadır. Ayrıca oyunlarda yaklaşık bin 500 gönüllü de görev yapacak.​"

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İşitme Engelliler OlimpiyatlarıMadalyaSamsunTürkiye
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