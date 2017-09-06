Türkiye'nin rakibi Letonya





İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü müsabakasında Belçika'yı 78-65 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Türkiye, gruptaki son maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.

Türkiye'nin gruptaki sıralamasını ve son 16 turunda eşleşeceği rakibini belirleyecek karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Grubu 3. ya da 4. sırada tamamlayacak ay-yıldızlılar, Letonya maçının sonucuna göre çapraz eşleşmede C Grubu'nu 1. ya da 2. sırada bitiren ekiple son 16 turunda mücadele verecek.

A Milliler, grubu 4. sırada tamamlaması durumunda, turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve C Grubu'nu lider bitirmesi kesinleşen İspanya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Türkiye, Letonya'yı yenerek 3. sırayı alması durumunda ise C Grubu'nu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen Hırvatistan ile eşleşecek.

Ay-yıldızlıların mücadele ettiği D Grubu'nda son karşılaşmalar öncesinde oluşan puan durumu şu şekilde:

Takım O G M A Y Av. P 1- Letonya 4 3 1 355 317 38 7 2- Sırbistan 4 3 1 326 299 27 7 3- Rusya 4 3 1 296 296 0 7 4- Türkiye 4 2 2 309 291 18 6 5- Belçika 4 1 3 299 336 -37 5 6- Büyük Britanya 4 0 4 320 366 -46 4

Türkiye'nin son 16 turunda karşılaşacağı rakibinin belli olacağı C Grubu'nda ise son maçlar öncesinde oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av. P 1- İspanya 4 4 0 362 239 123 8 2- Hırvatistan 4 3 1 290 267 23 7 3- Karadağ 4 2 2 292 298 -6 6 4- Macaristan 4 2 2 271 283 -12 6 5- Çekya 4 1 3 287 334 -47 5 6- Romanya 4 0 4 247 328 -81

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