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Türkmen heykeli rekorlar kitabında

- Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nde yer alan "at başı" heykeli, boyutları nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Türkmen heykeli rekorlar kitabında


ANKARA (AA) - Türkmenistan'da düzenlenecek Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları'na ev sahipliği yapacak Aşkabat Olimpiyat Kompleksi'nde yer alan "at başı" heykeli, boyutları nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kompleksin içindeki Olimpiyat Stadyumu'nda yer alan 40,05 metre yüksekliğindeki heykelin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi sebebiyle, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un da katılımıyla başkent Aşkabat'ta tören düzenlendi.

Türk müteahhitlik şirketi Polimeks tarafından inşa edilen Aşkabat Olimpiyat Kompleksi, Asya Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları'na (AIMAG) da ev sahipliği yapacak.

17-27 Eylül'de düzenlenecek oyunlarda, Asya ve Okyanusya içindeki 65 ülkeden binlerce sporcu, 21 farklı dalda madalya mücadelesi verecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca, gerçekleştirdikleri projeleri her anlamda dünya standartlarında yaptıklarını söyledi. Kompleks hakkında bilgi veren Tabanca, "Aşkabat Olimpiyat Kompleksi, küresel olimpiyatların gerçekleştirilebileceği kapsam ve yeterliliktedir. 45 bin kişilik stadyum, 15 bin kişilik kapalı arena, 6 bin kişilik Velodrome, 5 bin kişilik su sporları merkezi, 6 bin kişilik tenis kompleksi, 5 bin kişilik kapalı atletizm salonu, 450 ve 800 yatak kapasiteli iki otel, 12 bin kişi kapasiteli sporcu rezidansları ve kültür merkezleri bulunuyor. İnşa ettiği̇mi̇z tesislerin Guinness tarafından rekor olarak tescil edilmesinden gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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