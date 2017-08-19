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Tütün deposunda yetişen şampiyonlar

- Muğla'da aile hekimi tarafından atıl vaziyetteki tütün deposunda kurulan okçuluk takımı, altı yılda ulusal yarışmalarda 15 kupa, 91 madalya ve 20 Türkiye rekoru elde etti - Aile hekimi Sözen: - "İmkansızlıkları bir bir aştık. Geçen altı yılın ardından takımın büyük çoğunluğu yıldızlar kategorisinde milli takıma seçildi" - Milli sporcu Haney: - "Kışları atıl durumdaki eski tütün deposunda, yazları ise bahçesinde çalışarak okçuluğu öğrendik"

Tütün deposunda yetişen şampiyonlar


MUĞLA (AA) - BURAK ALPER KUŞ - Muğla'da eski okçuluk sporcusu aile hekimi tarafından atıl vaziyetteki tütün deposunda kurulan Bencik Okçuluk Takımı, Avrupa şampiyonasının ardından dünya şampiyonasına da sporcu göndermenin hazırlığını yapıyor.

Yatağan ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Bencik Mahallesi Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi Ejder Sözen tarafından 6 yıl önce kurulan okçuluk takımı, ulusal ve uluslararası müsabakalara mahallede atıl vaziyette bulunan tütün deposunda hazırlanıyor.

Takım, kurulduğu günkü hedeflerinin de ötesine geçerek adını dünyaya duyurmayı amaçlıyor.


- "15 kupamız ve kayıtlı 20 Türkiye rekorumuz var"

Antrenör Ejder Sözen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımı kurduğu dönemde büyük hedefleri olmadığını, sadece bir var olma mücadelesi verdiklerini ifade ederek, azim ve kararlılıkla çalışarak zamanla ulusal yarışmalarda derece elde etmeye başladıklarını dile getirdi.

Takımı genişletme ve hedef büyütme kararı aldığını vurgulayan Sözen, şöyle konuştu:

"Birçok kişinin maddi ve manevi desteğini gördük. Kurulduğumuz 2011'den sonraki süreçte, her yarışmada yeni hedefler koyduk. Çocuklarımın büyümesi ve yıldızlar kategorisine çıkmasıyla beraber 'Biz neden burada milli sporcu yetiştirmeyelim.' dedik. İmkansızlıkları bir bir aştık. Geçen 6 yılın ardından takımın büyük bir çoğunluğu yıldızlar kategorisinde milli takıma seçildi. Şu anda 15 kupamız, 91 madalyamız ve kayıtlı 20 Türkiye rekorumuz var." diye konuştu.


- Milli takım kapısını Songül Lök açtı

Milli sporcu Songül Lök de 2011'de antrenörü Sözen'in tavsiyesi üzerine hayatının en güzel kararını vererek okçuluğa başladığını bildirdi.

Antrenmanlarda kendisini geliştirerek yarışmalara katılmaya başladığını vurgulayan Lök, "Katıldığım yarışmalarda 15 madalya ve 4 Türkiye rekoru elde ettim. Spora başlarken Yatağan gibi küçük bir yerin küçük bir mahallesinden milli bir sporcu çıkacağına inanmadım. Ejder ağabeyin hırsı ve azmiyle bunu başardık. Benden sonra Emircan da milli takımdaki yerini aldı." dedi.


- Takımın ilk sporcusu dünya kupasında

Emircan Haney ise kuzeninin okçulukla uğraşmasından etkilenerek küçüklüğünden beri spora ilgi duyduğunu söyledi.

Mahallelerine atanan aile hekimi Ejder Sözen'in de okçulukla uğraştığını öğrendiğinde ilk fırsatta yanına giderek tanıştığını anlatan Haney, şunları kaydetti:

"Kışları atıl durumdaki eski tütün deposunda, yazları ise bahçesinde çalışarak okçuluğu öğrendik. Okçuluktaki dördüncü ayımda, Muğla'da Okçuluk Türkiye Şampiyonası oldu. Orada Türkiye ikincisi olunca biraz daha bu spora asıldım, kendime bir hedef koydum. O hedefime de milli takıma seçilerek ulaştım. Ekim ayında Arjantin'de düzenlenecek Yıldızlar-Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli formayı terletip, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum."

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