Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Tuzlaspor'da yeni başkan Murat Erdoğan

- Gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi

Tuzlaspor'da yeni başkan Murat Erdoğan


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'da kulüp başkanlığına Murat Erdoğan seçildi.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından, Türk futbolunun tanınmış isimlerinden oluşan yeni yönetim kurulu belirlendi.

Toplam 120 üyenin katılımıyla yapılan genel kurulda tek aday olan Murat Erdoğan, oy birliğiyle yeni başkan seçilerek, koltuğu Ahmet Çabuk'tan devraldı.

Murat Erdoğan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk asil üye, Emin İnal, Nacibey Donat, Ergun Akbaşoğlu, Suphi Tarım ve Cem Çalışkan ise yedek üye olarak yer aldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
FutbolMurat ErdoğanOlağanüstü Genel KurulTuzlaspor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.