BURSA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen TVF Pro Beach Tour 2017 plaj voleybolu turnuvasının Nilüfer etabı Bursa'da başladı.
Nilüfer ilçesi Cengiz Göllü Plaj Voleybolu Tesisleri'nde düzenlenen turnuvada ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İran, Rusya, Sırbistan, Ukrayna, Yeni Zelanda, KKTC ve Türkiye’den 12'si kadın 24 takım mücadele ediyor.
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, organizasyonun hem Türkiye serisine hem de dünya serisine puan vereceğini söyledi.
Turnuvada dereceye giren ilk 8 kadın ve erkek takıma toplam 38 bin lira ödülün verileceğini aktaran Değirmenci, ay sonunda Nilüfer Belediyesinin katkılarıyla Balkan Şampiyonası'nın düzenleneceğini belirtti.