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TVF Pro Beach Tour 2017

BURSA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle Bursa’da düzenlenen TVF Pro Beach Tour 2017 plaj voleybolu turnuvası, ikinci gün maçlarıyla devam etti. Cengiz Göllü Plaj Voleybolu Tesisleri'ndeki turnuvada,...

TVF Pro Beach Tour 2017

BURSA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle Bursa’da düzenlenen TVF Pro Beach Tour 2017 plaj voleybolu turnuvası, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Cengiz Göllü Plaj Voleybolu Tesisleri'ndeki turnuvada, AA muhabirine açıklamalarda bulunan TVF Başkan Vekili Alper Aslandaş, turnuvanın uluslararası katılıma açık olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Aslandaş, turnuvaya katılan sporcuların aldıkları başarı derecelerine göre puanlarını artırdığını belirterek, "Bu puanlar, onların hem Avrupa, hem de olimpiyat elemelerindeki mücadelesine katkı koyuyor. Turnuvanın 5 veya 6 ayağı oluyor. Aydın'da başlayan Pro Beach Tour, Bursa'da son bulacak." diye konuştu.

Dereceye giren ilk 8 kadın ve erkek takıma toplam 38 bin lira ödülün verileceği turnuvada, 24 takım mücadele ediyor.

Turnuva, yarın sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
BursaPlaj VoleyboluTVF Pro Beach Tour 2017
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