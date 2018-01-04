TYF Kış Kupası Yelken Yarışları'na doğru





MUĞLA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Kış Kupası Yelken Yarışları'na katılacak kulüplerden bazıları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kampa girdi.

TYF'nin faaliyet programında yer alan ve 22-27 Ocak tarihlerinde Fethiye'de yapılacak yarışlarda mücadele edecek 14 kulüpten sporcuların Bodrum kampı devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kampa katılan sporcular, antrenman yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Hem rakipleri hem de dalgalarla mücadele eden sporculardan bazıları, yelkenlilerinin devrilmesi sonucu zor anlar yaşadı. Sporculara parkurdaki görevliler yardımcı oldu.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Antrenörü Serdar Çiçek, kamp kapsamında yarın Bodrum Kış Trofesi 1. Ayak Yarışları'nın da yapılacağını belirterek, "Bodrum'da 3 günü kapsayan yarışlara optimist ve laser sınıfında yaklaşık 200 sporcu katılacak. Bu yarışlara katılan sporcular, Fethiye'de yapılacak TYF Kış Kupası mücadelesi hazırlıklarını yapmış olacak." dedi.

Çiçek, ayrıca Azerbaycan ve Rusya'dan Bodrum'a kamp yapmaya gelen yelken sporcuların da olduğunu ifade ederek, misafir sporcuların Bodrum Kış Trofesi yarışlarında yer alacaklarını aktardı.

Öte yandan, Fethiye'de yapılacak TYF Kış Kupası Yelken Yarışları'nda sporcular, optimist, laser 4.7, laser radial, laser standard ve finn sınıflarında mücadele edecek.