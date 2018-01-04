Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

TYF Kış Kupası Yelken Yarışları'na doğru

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen kampta sporcular, antrenman yarışlarında kıyasıya mücadele etti - Kampa Rusya ve Azerbaycan'dan sporcular da katıldı

TYF Kış Kupası Yelken Yarışları'na doğru


MUĞLA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Kış Kupası Yelken Yarışları'na katılacak kulüplerden bazıları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kampa girdi.

TYF'nin faaliyet programında yer alan ve 22-27 Ocak tarihlerinde Fethiye'de yapılacak yarışlarda mücadele edecek 14 kulüpten sporcuların Bodrum kampı devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen kampa katılan sporcular, antrenman yarışlarında kıyasıya mücadele etti. Hem rakipleri hem de dalgalarla mücadele eden sporculardan bazıları, yelkenlilerinin devrilmesi sonucu zor anlar yaşadı. Sporculara parkurdaki görevliler yardımcı oldu.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Antrenörü Serdar Çiçek, kamp kapsamında yarın Bodrum Kış Trofesi 1. Ayak Yarışları'nın da yapılacağını belirterek, "Bodrum'da 3 günü kapsayan yarışlara optimist ve laser sınıfında yaklaşık 200 sporcu katılacak. Bu yarışlara katılan sporcular, Fethiye'de yapılacak TYF Kış Kupası mücadelesi hazırlıklarını yapmış olacak." dedi.

Çiçek, ayrıca Azerbaycan ve Rusya'dan Bodrum'a kamp yapmaya gelen yelken sporcuların da olduğunu ifade ederek, misafir sporcuların Bodrum Kış Trofesi yarışlarında yer alacaklarını aktardı.

Öte yandan, Fethiye'de yapılacak TYF Kış Kupası Yelken Yarışları'nda sporcular, optimist, laser 4.7, laser radial, laser standard ve finn sınıflarında mücadele edecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BodrumKış Kupası Yelken YarışlarıMuğlaTürkiye Yelken FederasyonuTYFTYF Kış KupasıYarisYelken
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5