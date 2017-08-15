Üç çocuk annesi judocunun yeni hedefi altın madalya





KARAMAN (AA) - MURAT ÖZÜNAL - Karaman'da yaşayan üç çocuk annesi işitme engelli sporcu Ayşe Kesiktaş, 37 yaşında başladığı judoda kazandığı olimpiyat üçüncülüğünün ardından yeni hedefini altın madalya olarak belirledi.

Judoya 2010'da başlayan 44 yaşındaki Ayşe Kesiktaş, kazandığı Türkiye şampiyonluklarının ardından Venezuela'daki Dünya Şampiyonası'nda beşincilik elde etti. Milli sporcu, son olarak Samsun'da gerçekleştirilen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda kadınlar 70 kiloda üçüncü olarak kürsüye çıkmayı başardı.

Ayşe Kesiktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora başlamadan önce sosyal hayatının olmadığını, sporla birlikte bu durumun değiştiğini söyledi.

Judonun birçok yönden kendisini geliştirmesini sağladığını anlatan ay-yıldızlı judocu, "Spor sayesinde farklı insanlar, kültürler tanıdım. Spora başlarken bu seviyelerde mücadele edeceğimi hiç düşünmemiştim. Şu anki durumumla gurur duyuyorum." dedi.





- "Bu sporu yapabildiğim kadar yapacağım"





Hedeflerini sürekli yüksek tutmaya çalıştığını vurgulayan Ayşe Kesiktaş, şöyle devam etti:

"Judoya başladığımda ön yargı ile yaklaşanlar oldu. Çevremdekiler 'Üç çocuklu bir annesin, nasıl yapacaksın. Bu yaşta spora mı başlanır.' diye eleştirdi. Ancak hiçbirine kulak asmadım. Doğru bildiğim yolda ilerledim. Yaşım ne olursa olsun ve başladığımda ne kadar yadırgansam da gidebildiğim yere kadar gitmekte kararlıyım. Olimpiyatlara tekrar katılarak şampiyon olmak istiyorum. Bu sporu yapabildiğim kadar yapacağım."

Ayşe Kesiktaş, olimpiyatlarda derece elde etmesinin ardından çevresindekilerin de yaklaşımının değiştiğine işaret ederek, "Hedefim şampiyonluktu ama üçüncü olabildim. Şimdi herkesin gözdesi oldum. Başta spor yapmamı eleştirenler şimdi farklı gözle bakıyor." diye konuştu.





- Türe: "Judoya daha sıkı sarıldı"





Judo antrenörü Ahmet Ömre Türe ise sporcusu ile başlarda biraz iletişim sorunu yaşadığını, daha sonra işaret dilini öğrenerek bu sorunu aştıklarını aktardı.

Ayşe Kesiktaş'ın genç sporculardan daha istekli çalışmasının dikkatini çektiğini dile getiren Töre, şunları kaydetti:

"Spora başladığında bazı tereddütlerimiz vardı. Diğer sporculara göre daha ileri bir yaşta başlamıştı. Ancak çok çalışarak bizi şaşırttı. Müsabakalardaki başarısı ile dikkati çekip, milli takıma davet edildi. Bu davet, Ayşe ablamızın motivasyonunu artırdı. Judoya daha sıkı sarıldı. Önce Venezuela'daki Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti. Orada beşinci oldu. Samsun'da ise kürsüye çıkmayı başardı. Kendisi ile gurur duyuyorum."





- Kızı Şerife Kesiktaş: "Onunla gurur duyuyoruz"





Milli sporcunun kızı Şerife Kesiktaş da annesinin sürekli yanında olarak çevresindekiler ile iletişim kurmasına yardım ettiğini belirtti.

Annesini sürekli "Sen en iyi bildiğin şeyi yapmalısın." diyerek motive ettiğini ifade eden Kesiktaş, "Annem olimpiyatlara katılarak hepimizi sevindirdi. Onunla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.