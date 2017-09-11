"Üç Nesil Olimpiyat Şampiyonları" Sivas'ta buluştu





SİVAS (AA) - Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, eski olimpiyat şampiyonları Hamza Yerlikaya ve Ahmet Ayık, 4 Eylül Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas 6'ncı Kitap Günleri'ne katıldı.

Buruciye Medresesi'nde düzenlenen, "Üç Nesil Olimpiyat Şampiyonları" konulu söyleşi, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yürüten eski milli güreşçi Hamza Yerlikaya, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve eski olimpiyat şampiyonlarından Ahmet Ayık'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

"Asrın Güreşçisi" unvanlı eski olimpiyat şampiyonu Hamza Yerlikaya, yaptığı konuşmada, askerliğini yaparken olimpiyat oyunlarına katıldığını ve altın madalya kazandığını aktarırken, son olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün daha büyük başarılara imza atacağına güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Sivas'ın güreşte söz sahibi bir il olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Üç Sivaslı olimpiyat şampiyonu bir aradayız. Ülkemizi, aynı zamanda memleketimizi temsil eden bir yiğit çıkıyor. Şu anda en genç temsilcimiz Taha Akgül. Bundan sonraki uzun müddette bizi temsil edecek en iyi arkadaşımız Taha'dır. Taha'nın büyük başarılara imza atacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Taha Akgül'ü çok sevdiğini de belirten Yerlikaya, Dünya Şampiyonası'nda ikinci olmasının üzüntüsünü yaşadığına bizzat şahit olduğunu anlattı.





- Taha Akgül: "Önemli olan 2020 olimpiyatları"





Son yapılan Dünya Şampiyonası'nın finalinde yenilerek ikinci olduğunu hatırlatan Taha Akgül ise 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Olimpiyat şampiyonluğu için çok çalışacağını vurgulayan Taha, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 23 tane olimpiyat şampiyonu olmuş sporcumuz var. Bunlardan 3 tanesi bugün burada. Allah'a hamdolsun bu insanlarla bir arada olmak çok gurur verici. Son Dünya Şampiyonası'nın final maçında gönül isterdi ki üçüncü kez dünya şampiyonu olayım, bunun için elimden gelen her şeyi yaptım. Nasip değilmiş, nasibimizde bu varmış. Maçın son saniyesine kadar mücadelemi yaptım ama nasip olmadı. Daha önce defalarca yendiğim sporcuya yenildim. Sporda bunlar var. Önemli olan 2020 Olimpiyatları. Büyük hedef orası. Avrupa ve dünya şampiyonaları, olimpiyat şampiyonu olmuş bir sporcu için çok da önemli değil. Çok fazla kafaya takmadan, 2020 Olimpiyatları için çalışmaya devam edeceğim. Milletimiz bizlere dua etsin."

Taha Akgül, olimpiyatların dünyanın en çok izlenen organizasyonu olduğunu dile getirerek, " Böyle büyük bir organizasyonda ülkeme olimpiyat şampiyonluğu kazandırdığım için çok mutluyum. Hedefim 2020'de Tokyo'da ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmak." şeklinde görüş belirtti.

Tokyo'da 1964'te düzenlenen olimpiyat oyunlarında o ana kadar hiç yenilmeyen Rus rakibi Alexander Medved'i yenerek olimpiyat şampiyonu olan Ahmet Ayık ise tecrübelerini paylaştı. Genç nesillere öğütler veren Ayık, başarının tek sırrının çalışmak olduğunu kaydetti.

Sivas Valisi Davut Gül'ün de katıldığı etkinlikte, Ahmet Ayık Güreş Eğitim Merkezi sporcuları gösteri yaptı.