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"Üç puan almak istiyoruz"

- Denizlispor Teknik Direktörü Şimşek: "(İstanbulspor maçı) Güzel oyun sergileyeceğimizi ve taraftarımızın önünde iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum"

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, yarın İstanbulspor ile yapacakları maçta güzel oyun sergileyeceklerini ve taraftarın önünde iyi sonuç alacaklarını belirtti.

Ligin ikinci haftasında yarın akşam İstanbulspor'u konuk edecek yeşil-siyahlı takım, çalışmalarını Şemikler Mahallesi'ndeki Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yusuf Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk maçın kötü sonuçlanmasının kendilerini ve taraftarı üzdüğünü ifade etti.

Ligin başlangıcında alınan skorun kötü olsa da futbolcuların mücadelesinin memnuniyet verici olduğuna işaret eden Şimşek, şunları söyledi:

"Skor hariç oyuncu kardeşlerimin mücadelesinden, maç disiplininden, kazanma hırsından gayet memnunum. Onlar da bizler gibi, taraftar gibi çok üzüldü. Bunun telafisini yarın yapacağımızı düşünüyorum. Çünkü hatalarımızı gösterdik oyuncu kardeşlerimize, bu maçta ne yapmamız gerektiğini rakibi izleterek ve kendimiz de izleyerek anlattık. Güzel oyun sergileyeceğimizi ve taraftarımızın önünde iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum. Taraftarımız, sahada 90 dakika su gibi terleyecek, mücadele edecek, hırslı, dinamik bir takım görecek. İstanbulspor maçında üç puan almak istiyoruz."

Şimşek, futbolculardan Cenk ve Veli'nin sakatlığının devam ettiğini, Kappel'in yeni idmanlara çıkmaya başladığını kaydetti.


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DenizlisporFutbolTFF 1. LigYusuf Şimşek
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