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"Üç puanı alıp döneceğiz"

- Akın Çorap Giresunspor Basın Sözcüsü Kurt: "İstanbulspor karşılaşmasını önemsiyoruz"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'de yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak Akın Çorap Giresunspor'un basın sözcüsü Bahattin Kurt, "İstanbulspor karşılaşmasını önemsiyoruz, üç puanı alıp döneceğiz." dedi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk iki maçta 4 puan aldıklarını belirterek, bunu 7'ye çıkarmak istediklerini söyledi.

Lig boyunca her zaman üst sıralarda olmayı hedeflediklerini dile getiren Kurt, "Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Bu kulübün 40 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istiyoruz. Bizim için her maç önemli, hafife aldığımız bir rakibimiz yok, bizim takımın durumu da belli. İstanbulspor karşılaşmasını önemsiyoruz, üç puanı alıp döneceğiz." diye konuştu.


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Akın Çorap GiresunsporBahattin KurtTFF 1. Lig
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