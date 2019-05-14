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"Üçüncülük bizim için yeni bir sayfanın başlangıcı"

- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: - "(Dünya Superbike Şampiyonası'nın beşinci ayağının ilk yarışında üçüncü olması) Bu sonuç bizim için çok önemliydi. Geriden gelip podyuma ulaştık" - "Bu sonuç bizim için yeni bir sayfanın başlangıcı. Umarım artık podyum bizim için yeniden bir alışkanlık haline gelecek"

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İSTANBUL (AA) - Dünya Superbike Şampiyonası'nın beşinci ayağının ilk yarışında üçüncü olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sonucun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bu sonuç bizim için yeni bir sayfanın başlangıcı. Umarım artık podyum bizim için yeniden bir alışkanlık haline gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Red Bull'un açıklamasına göre, Türk motosikletinin önemli temsilcilerinden Razgatlıoğlu, 2019 Dünya Superbike Şampiyonası'nın beşinci durak noktası olan İtalya İmola'da podyuma çıktı. İlk kez Türk adını kullanan bir takımla yarışan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, Turkish Puccetti Racing Team ile üçüncü oldu.

İmola Pisti'nde koşulan ilk yarışa 11. cepten başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçmeyi başardı.

World SBK arenasında ilk kez bir Türk adını kullanan bir takımla mücadele eden Razgatlıoğlu, Jonathan Rea ve Alvaro Bautista'nın ardından podyuma çıkarken, sürücüler sıralamasında 65 puanla 8. basamakta yer aldı.

- "Sonuç bizim için çok önemliydi"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, sezonun istedikleri gibi başlamadığını belirterek, sonucun kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi.

Geriden gelerek podyuma ulaştıklarını bildiren Razgatlıoğlu, adında Türk geçen bir takımın mücadeleden vazgeçmesinin düşünülemeyeceğini vurguladı.

Razgatlıoğlu, "Çalışmalarımızın karşılığını aldık. Bu sonuç bizim için yeni bir sayfanın başlangıcı. Umarım artık podyum bizim için yeniden bir alışkanlık haline gelecek. Bunu yapabilecek yeteneğimiz, takımımız ve azmimiz var." ifadelerini kullandı.

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