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UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler

- Vitoria Guimaraes Kulübü Başkanı Mendes: "En zorluları Olympique Marsilya ve Salzburg olacak" - Braga Kurumsal İlişkiler Direktörü Silva: "Avrupa'da her zaman söyleyecek sözümüz var"

UEFA Avrupa Ligi'nde eşleşmeler


MADRİD (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un da bulunduğu I Grubu'nda yer alan Portekiz'in Vitoria Guimaraes Kulübü Başkanı Julio Mendes, "En zorluları Olympique Marsilya ve Salzburg olacak." dedi.

Portekiz'in Sport televizyonuna açıklama yapan Mendes, "Salzburg ve Olympique Marsilya'nın 1. ve 2. torbalarda olmaları tesadüf değil. Konyaspor da zorlayabilir. Gruptan çıkma arzusu bütün takımlarda var. Biz her maça 3 puan için çıkacağız." diye konuştu.

Portekiz ligine iyi başlamadıklarını da söyleyen Mendes, iki veya üç transfer yapabileceklerini kaydetti.

Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Portekiz'in Braga kulübünün kurumsal ilişkiler direktörü Alan Osorio da Costa Silva da Sport televizyonuna verdiği demeçte, "Çok zorlu bir grup. Fakat biz üst tura çıkmak için elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Avrupa'da her zaman söyleyecek sözümüz var." ifadelerini kullandı.

Ludogorets'in güçlü bir takım olduğunu, Hoffenheim'ın da büyük bir teknik direktörle Avrupa'nın en rekabete açık liginde mücadele ettiğini dile getiren Portekiz ekibinin yöneticisi, "Medipol Başakşehir ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Çok iyi transferler yaptı ve büyük futbolcuları var." değerlendirmesinde bulundu.

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Atiker KonyasporBragaFutbolMedipol BaşakşehirUEFA Avrupa LigiVitoria Guimaraes
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