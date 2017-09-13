UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla





İSTANBUL (AA) - Futbolda daha önce UEFA Kupası, yedi yıldır da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok 5 kez ile İspanya'nın Sevilla takımı kazandı.

Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

Organizasyonun adı 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, 2009-10 sezonundan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham Hotspur (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea (İngiltere) 1, Manchester United (İngiltere) 1.





- Kupanın gittiği ülkeler

UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şunlar:

İspanya 10, İtalya 9, İngiltere 8, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1.





- Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı olan Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.





- Şampiyonlar ve finalistler

1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adıyla düzenlenen turnuvayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle





Sezon

Şampiyon

Finalist

Sonuç

1971-72

Tottenham Hotspur

Wolverhampton

2-1, 1-1

1972-73

Liverpool

Mönchengladbach

3-0, 2-0

1973-74

Feyenoord

Tottenham Hotspur

2-2, 2-0

1974-75

Mönchengladbach

Twente

0-0, 5-1

1975-76

Liverpool

Brugge

3-2, 1-1

1976-77

Juventus

Athletic Bilbao

1-0, 1-2

1977-78

PSV Eindhoven

Bastia

0-0, 3-0

1978-79

Mönchengladbach

Kızılyıldız

1-1, 1-0

1979-80

Eintracht Frankfurt

Mönchengladbach

2-3, 1-0

1980-81

Ipswich Town

AZ Alkmaar

3-0, 2-4

1981-82

Göteborg

Hamburg

1-0, 3-0

1982-83

Anderlecht

Benfica

1-0, 1-1

1983-84

Tottenham Hotspur

Anderlecht

1-1, 1-1 (4-3 pen.)

1984-85

Real Madrid

Videoton

3-0, 0-1

1985-86

Real Madrid

Köln

5-1, 0-2

1986-87

Göteborg

Dundee United

1-0, 1-1

1987-88

Bayer Leverkusen

Espanyol

0-3, 3-0 (3-2 pen.)

1988-89

Napoli

Stuttgart

2-1, 3-3

1989-90

Juventus

Fiorentina

3-1, 0-0

1990-91

Inter

Roma

2-0, 0-1

1991-92

Ajax

Torino

2-2, 0-0

1992-93

Juventus

Borussia Dortmund

3-1, 3-0

1993-94

Inter

Casino Salzburg

1-0, 1-0

1994-95

Parma

Juventus

1-0, 1-1

1995-96

Bayern Münih

Bordeaux

2-0, 3-1

1996-97

Schalke 04

Inter

1-0, 0-1 (4-1 pen.)

1997-98

Inter

Lazio

3-0

1998-99

Parma

Olympique Marsilya

3-0

1999-00

Galatasaray

Arsenal

0-0 (4-1 pen.)

2000-01

Liverpool

Alaves

5-4 (uzatmada)

2001-02

Feyenoord

Borussia Dortmund

3-2

2002-03

Porto

Celtic

3-2 (uzatmada)

2003-04

Valencia

Olympique Marsilya

2-0

2004-05

CSKA Moskova

Sporting Lizbon

3-1

2005-06

Sevilla

Middlesbrough

4-0

2006-07

Sevilla

Espanyol

2-2 (3-1 pen.)

2007-08

Zenit

Glasgow Rangers

2-0

2008-09

Shakhtar Donetsk

Werrder Bremen

2-1 (uzatmada)

2009-10

Atletico Madrid

Fulham

2-1 (uzatmada)

2010-11

Porto

Braga

1-0

2011-12

Atletico Madrid

Athletic Bilbao

3-0

2012-13

Chelsea

Benfica

2-1

2013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 pen.) 2014-15 Sevila Dnipro Dnipropetrovsk 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0

- Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-72 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

Sezon

Şampiyon

Finalist

Sonuç

1955-58

Barcelona Karması

Londra Karması

2-2, 6-0

1958-60

Barcelona Karması

Birmingham

0-0, 4-1

1960-61

Roma

Birmingham

2-2, 2-0

1961-62

Valencia

Barcelona

6-2, 1-1

1962-63

Valencia

Dinamo Zagreb

1-2, 2-0

1963-64

Real Zaragoza

Valencia

2-1

1964-65

Ferencvaros

Juventus

1-0

1965-66

Barcelona

Real Zaragoza

0-1, 4-2

1966-67

Dinamo Zagreb

Leeds United

2-0, 0-0

1967-68

Leeds United

Ferencvaros

1-0, 0-0

1968-69

Newcastle United

U. Dosza

3-0, 2-3

1969-70

Arsenal

Anderlecht

1-3, 3-0

1970-71

Leeds United

Juventus

2-2, 1-1 (kura)

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde, 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.