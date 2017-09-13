UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılısı Sevilla

İSTANBUL (AA) - Futbolda daha önce UEFA Kupası, yedi yıldır da UEFA Avrupa Ligi olarak organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok 5 kez ile İspanya'nın Sevilla takımı kazandı.
Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.
Organizasyonun adı 1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, 2009-10 sezonundan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.
Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:
Sevilla (İspanya) 5, Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham Hotspur (İngiltere) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1, Chelsea (İngiltere) 1, Manchester United (İngiltere) 1.
- Kupanın gittiği ülkeler
UEFA Kupası'nı kazanan takımların ülkeleri şunlar:
İspanya 10, İtalya 9, İngiltere 8, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1.
- Galatasaray tarih yazdı
UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı olan Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.
- Şampiyonlar ve finalistler
1971-72 sezonundan itibaren UEFA Kupası adıyla düzenlenen turnuvayı kazanan takımlar ve finalistler şöyle
Sezon
Şampiyon
Finalist
Sonuç
1971-72
Tottenham Hotspur
Wolverhampton
2-1, 1-1
1972-73
Liverpool
Mönchengladbach
3-0, 2-0
1973-74
Feyenoord
Tottenham Hotspur
2-2, 2-0
1974-75
Mönchengladbach
Twente
0-0, 5-1
1975-76
Liverpool
Brugge
3-2, 1-1
1976-77
Juventus
Athletic Bilbao
1-0, 1-2
1977-78
PSV Eindhoven
Bastia
0-0, 3-0
1978-79
Mönchengladbach
Kızılyıldız
1-1, 1-0
1979-80
Eintracht Frankfurt
Mönchengladbach
2-3, 1-0
1980-81
Ipswich Town
AZ Alkmaar
3-0, 2-4
1981-82
Göteborg
Hamburg
1-0, 3-0
1982-83
Anderlecht
Benfica
1-0, 1-1
1983-84
Tottenham Hotspur
Anderlecht
1-1, 1-1 (4-3 pen.)
1984-85
Real Madrid
Videoton
3-0, 0-1
1985-86
Real Madrid
Köln
5-1, 0-2
1986-87
Göteborg
Dundee United
1-0, 1-1
1987-88
Bayer Leverkusen
Espanyol
0-3, 3-0 (3-2 pen.)
1988-89
Napoli
Stuttgart
2-1, 3-3
1989-90
Juventus
Fiorentina
3-1, 0-0
1990-91
Inter
Roma
2-0, 0-1
1991-92
Ajax
Torino
2-2, 0-0
1992-93
Juventus
Borussia Dortmund
3-1, 3-0
1993-94
Inter
Casino Salzburg
1-0, 1-0
1994-95
Parma
Juventus
1-0, 1-1
1995-96
Bayern Münih
Bordeaux
2-0, 3-1
1996-97
Schalke 04
Inter
1-0, 0-1 (4-1 pen.)
1997-98
Inter
Lazio
3-0
1998-99
Parma
Olympique Marsilya
3-0
1999-00
Galatasaray
Arsenal
0-0 (4-1 pen.)
2000-01
Liverpool
Alaves
5-4 (uzatmada)
2001-02
Feyenoord
Borussia Dortmund
3-2
2002-03
Porto
Celtic
3-2 (uzatmada)
2003-04
Valencia
Olympique Marsilya
2-0
2004-05
CSKA Moskova
Sporting Lizbon
3-1
2005-06
Sevilla
Middlesbrough
4-0
2006-07
Sevilla
Espanyol
2-2 (3-1 pen.)
2007-08
Zenit
Glasgow Rangers
2-0
2008-09
Shakhtar Donetsk
Werrder Bremen
2-1 (uzatmada)
2009-10
Atletico Madrid
Fulham
2-1 (uzatmada)
2010-11
Porto
Braga
1-0
2011-12
Atletico Madrid
Athletic Bilbao
3-0
2012-13
Chelsea
Benfica
2-12013-14 Sevilla Benfica 0-0 (4-2 pen.) 2014-15 Sevila Dnipro Dnipropetrovsk 3-2 2015-16 Sevilla Liverpool 3-1 2016-17 Manchester United Ajax 2-0
- Fuar Şehirleri Kupası
1955-1958 döneminden 1971-72 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:
Sezon
Şampiyon
Finalist
Sonuç
1955-58
Barcelona Karması
Londra Karması
2-2, 6-0
1958-60
Barcelona Karması
Birmingham
0-0, 4-1
1960-61
Roma
Birmingham
2-2, 2-0
1961-62
Valencia
Barcelona
6-2, 1-1
1962-63
Valencia
Dinamo Zagreb
1-2, 2-0
1963-64
Real Zaragoza
Valencia
2-1
1964-65
Ferencvaros
Juventus
1-0
1965-66
Barcelona
Real Zaragoza
0-1, 4-2
1966-67
Dinamo Zagreb
Leeds United
2-0, 0-0
1967-68
Leeds United
Ferencvaros
1-0, 0-0
1968-69
Newcastle United
U. Dosza
3-0, 2-3
1969-70
Arsenal
Anderlecht
1-3, 3-0
1970-71
Leeds United
Juventus
2-2, 1-1 (kura)
Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde, 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.