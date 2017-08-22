İSTANBUL (AA) - Arnavutköy Belediyespor'un da mücadele ettiği UEFA Futsal Kupası'nda ön eleme grubu karşılaşmaları yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutköy Belediyespor'un yer aldığı E Grubu'ndaki karşılaşmalara, Bosna Hersek'in Mostar kentinin ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Maç programı şu şekilde:
Yarın:
22.15 Mostar (Bosna Hersek) - Arnavutköy Belediyespor
24 Ağustos Perşembe:
20.00 Arnavutköy Belediyespor - Flamurtari (Arnavutluk)
26 Ağustos Cumartesi:
20.00 Narva (Estonya) - Arnavutköy Belediyespor