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UEFA Futsal Kupası

- Arnavutköy Belediyespor'un E Grubu'nda yer aldığı ön eleme maçları yarın başlayacak

UEFA Futsal Kupası


İSTANBUL (AA) - Arnavutköy Belediyespor'un da mücadele ettiği UEFA Futsal Kupası'nda ön eleme grubu karşılaşmaları yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutköy Belediyespor'un yer aldığı E Grubu'ndaki karşılaşmalara, Bosna Hersek'in Mostar kentinin ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Maç programı şu şekilde:

Yarın:

22.15 Mostar (Bosna Hersek) - Arnavutköy Belediyespor

24 Ağustos Perşembe:

20.00 Arnavutköy Belediyespor - Flamurtari (Arnavutluk)

26 Ağustos Cumartesi:

20.00 Narva (Estonya) - Arnavutköy Belediyespor


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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy BelediyesporFutbolUEFA Futsal Kupası
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