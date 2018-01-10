Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

"UEFA kupalarına gitmeyi umut ediyorum"

- Aytemiz Alanyaspor'un yeni transferi Barış Başdaş: "Alanyaspor'un bulunduğu konum şu an iyi değil ama çok kötü de değil" - "Alanyaspor üst sıraları hedefliyor. İlerleyen senelerde UEFA kupalarına gitmeyi de umut ediyorum"


ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor'un devre arasında kadrosuna kattığı stoper Barış Başdaş, "İlerleyen senelerde inşallah UEFA kupalarına gitmeyi de umut ediyorum." dedi.

Barış Başdaş, turuncu-yeşilli ekibin kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı Aytemiz Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu söyledi.

"Buraya gelirken başkanımız ve hocamız çok büyük saygı gösterdi." diyen 27 yaşındaki oyuncu, "Ben de onlara layık olmak için sahaya çıkıp elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor'da çok iyi karşılandığını anlatan Barış Başdaş, "Hocamız, takım olduğumuz sürece iyi yerlere geleceğimizi söylüyor. Hocamızın üst düzey, inanılmaz pratik zekası var. Futbol bilgisi çok iyi. Ben bu arkadaşlık ortamıyla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sezonun ikinci yarısında daha iyi olmak için çalıştıklarını aktaran Barış Başdaş, şunları kaydetti:

"Alanyaspor'un bulunduğu konum şu an iyi değil ama çok kötü de değil. Alanyaspor üst sıraları hedefliyor. İlerleyen senelerde inşallah UEFA kupalarına gitmeyi de umut ediyorum. Alanyaspor'un çok iyi bir ekibi var. Baktığın zaman kaliteli futbolculara sahip. Bunu da başaracak güçte."

Barış Başdaş, Aytemiz Alanyaspor'un ligde savunma konusunda yaşadığı zorluklarla ilgili, "Bütün ekibin iyi savunma yapması gerekiyor. Bunu toplantıda da konuştuk. Premier Lig maçlarını izlediğimiz zaman takım halinde hareket ediyorlar. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Gol yediğiniz zaman sadece savunma ya da kaleci gol yemiyor, takım gol yiyor. Gol attığınızda da takım atıyor." diye konuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporBarış BaşdaşFutbolKampSüper LigSüperlig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5