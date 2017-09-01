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UEFA, Paris Saint-Germain'e soruşturma açtı

- UEFA, Finansal Fair Play çerçevesinde Paris Saint-Germain kulübüne resmi soruşturma açıldığını ve yapılan transferler kapsamında kulübün gelir-gider dengesinin inceleneceğini belirtti

UEFA, Paris Saint-Germain'e soruşturma açtı


CENEVRE (AA) - UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kapsamında Barcelona'dan Brezilyalı futbolcu Neymar'ı 222 milyon avroya transfer eden Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına soruşturma açtı.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, UEFA'nın, Finansal Fair Play çerçevesinde PSG kulübüne resmi soruşturma açtığı ve transferler kapsamında kulübün gelir-gider dengesini inceleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, PSG için açılan soruşturma kapsamında daha detaylı bilgilendirme yapılmayacağı belirtildi.

Geçen hafta yaptığı açıklamada, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaz transfer döneminde FFP'ye uymayan kulüplere çok ağır cezalar verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ceferin, son dönemlerde yüksek bonservis bedelleri karşılığında yapılan transferlere işaret ederek, "Kulüplerin kurallara saygı duymasını bekliyoruz. Amacımız onlara yardımcı olmak. FFP konusunda kulüplere sürekli tavsiyeler veriyoruz. Bunlara uymamak konusunda ısrar ederlerse, çok ağır cezalar vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

PSG'nin Brezilyalı futbolcu Neymar'ı transfer etmesine de değinen Ceferin, "Bu uyarım, sadece PSG'ye değil, Avrupa'daki tüm kulüplere. Transfer dönemi henüz kapanmadı ve tüm eylemleri dikkatle takip ediyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Şu anda kulüp adı veremem ama bu konuda çok titiz davranıyoruz." değerlendirmesini yapmıştı.

Başkent ekibi Neymar'ın yanı sıra transferin son gününde Monaco'dan Kylian Mbappe'yi satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

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