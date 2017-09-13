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UEFA Şampiyonlar Liginde perde açıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Liginde perde açıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 2017-2018 sezonu grup maçlarının ilk gününde 8 karşılaşma sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılışının ilk gününde A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

Gecenin en önemli maçında Barcelona, konuk ettiği Juventus'u 3-0 yendi. Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 45 ve 69. dakikalarda Lionel Messi ile 56. dakikada Ivan Rakitic'ten geldi.

B Grubu'nda Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Celtic'i 5-0 mağlup etti. PSG'nin gollerini 19. dakikada Neymar, 34. dakikada Kylian Mbappe, 40 (penaltıdan) ve 85. dakikalarda Edinson Cavani ve 83. dakikada Mikael Lustig (kendi kalesine) kaydetti.

İlk kez Şampiyonlar Ligi grup maçına çıkarak Azerbaycan tarihine geçen Karabağ, deplasmanda Chelsea'ye 6-0 yenildi.

İlk maçların sonuçları ve gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

A Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Basel (İsviçre): 3-0

Benfica (Portekiz) - CSKA Moskova (Rusya): 1-2

B Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Anderlecht (Belçika): 3-0

Celtic (İskoçya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-5

C Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan): 6-0

Roma (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-0

D Grubu:

Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-3

Muhabir: Serhat Bağbars

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