UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

İSTANBUL (AA) - SERHAT BAĞBARS - 2017-2018 sezonu yarın yapılacak maçlarla başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ekip, İspanya'nın Real Madrid takımı oldu.
Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 12 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa'nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı.
Madrid ekibi 1962, 1964 ve 1981 yıllarında çıktığı final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamadı.
- 39 farklı takım final oynadı, 22'si kupa kazandı
Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynadı, bunlardan 22'si kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Kupayı son iki sezonun şampiyonu Real Madrid 12, Milan 7, Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona beşer, Ajax 4, Manchester United ve Inter üçer, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.
- Finalistler ve kupa sayıları
Kupada şimdiye kadar finalistlerin kupa sayları şöyle:
TAKIM
FİNAL
KUPA
Real Madrid
15
12
Milan
11
7
Liverpool
7
5
Bayern Münih
10
5
Barcelona
8
5
Ajax
6
4
Inter
5
3
Manchester United
5
3Juventus
9
2
Benfica
7
2
Nottingham Forest
2
2
Porto
2
2
Celtic
2
1
Hamburg
2
1
Steaua Bükreş
2
1
Marsilya
2
1
Chelsea
2
1Borussia Dortmund 2 1
Feyenoord
1
1
Aston Villa
1
1
PSV Eindhoven
1
1
Kızılyıldız
1
1
Reims
2
0
Valencia
2
0Atletico Madrid 3 0
Fiorentina
1
0
Eintracht Frankfurt
1
0
Partizan
1
0
Panathinaikos
1
0
Leeds United
1
0
Saint-Etienne
1
0
Borussia Mönchengladbach
1
0
Club Brugge
1
0
Malmö
1
0
Roma
1
0
Sampdoria
1
0
Bayer Leverkusen
1
0
Monaco
1
0
Arsenal
1
0
- Rekor İspanyolların
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.
İspanyol ekiplerinin 17 kez kazandığı kupada, İtalyanlar ve İngilizler on ikişer, Almanlar 7, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
ÜLKE
ŞAMPİYON
FİNAL
İspanya
17
28
İtalya
12
28
İngiltere
12
19
Almanya
7
17
Hollanda
6
8
Portekiz
4
9
Fransa
1
6
Romanya
1
2
İskoçya
1
2
Yugoslavya
1
2
Belçika
0
1
Yunanistan
0
1
İsveç
0
1
- Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
SEZON
ŞAMPİYON
FİNALİST
SONUÇ
1955-56
Real Madrid
Reims
4-3
1956-57
Real Madrid
Fiorentina
2-0
1957-58
Real Madrid
Milan
3-2 (Uzatma)
1958-59
Real Madrid
Reims
2-0
1959-60
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
7-3
1960-61
Benfica
Barcelona
3-2
1961-62
Benfica
Real Madrid
5-3
1962-63
Milan
Benfica
2-1
1963-64
Inter
Real Madrid
3-1
1964-65
Inter
Benfica
1-0
1965-66
Real Madrid
Partizan
2-1
1966-67
Celtic
Inter
2-1
1967-68
Manchester United
Benfica
4-1 (Uzatma)
1968-69
Milan
Ajax
4-1
1969-70
Feyenoord
Celtic
2-1 (Uzatma)
1970-71
Ajax
Panathinaikos
2-0
1971-72
Ajax
Inter
2-0
1972-73
Ajax
Juventus
1-0
1973-74
Bayern Münih
Atletico Madrid
1-1, 4-0
1974-75
Bayern Münih
Leeds United
2-0
1975-76
Bayern Münih
St. Etienne
1-0
1976-77
Liverpool
B.Mönchengladbach
3-1
1977-78
Liverpool
Club Brugge
1-0
1978-79
Nottingham Forest
Malmö
1-0
1979-80
Nottingham Forest
Hamburg
1-0
1980-81
Liverpool
Real Madrid
1-0
1981-82
Aston Villa
Bayern Münih
1-0
1982-83
Hamburg
Juventus
1-0
1983-84
Liverpool
Roma
1-1 (4-2 pen.)
1984-85
Juventus
Liverpool
1-0
1985-86
Steaua Bükreş
Barcelona
0-0 (2-0 pen.)
1986-87
Porto
Bayern Münih
2-1
1987-88
PSV Eindhoven
Benfica
0-0 (6-5 pen.)
1988-89
Milan
Steaua Bükreş
4-0
1989-90
Milan
Benfica
1-0
1990-91
Kızılyıldız
Marsilya
0-0 (5-3 pen.)
1991-92
Barcelona
Sampdoria
1-0 (Uzatma)
1992-93
Marsilya
Milan
1-0
1993-94
Milan
Barcelona
4-0
1994-95
Ajax
Milan
1-0
1995-96
Juventus
Ajax
1-1 (4-2 pen.)
1996-97
Borussia Dortmund
Juventus
3-1
1997-98
Real Madrid
Juventus
1-0
1998-99
Manchester United
Bayern Münih
2-1
1999-00
Real Madrid
Valencia
3-0
2000-01
Bayern Münih
Valencia
1-1 (5-4 pen.)
2001-02
Real Madrid
Bayer Leverkusen
2-1
2002-03
Milan
Juventus
0-0 (3-2 pen.)
2003-04
Porto
Monaco
3-0
2004-05
Liverpool
Milan
3-3 (6-5 pen.)
2005-06
Barcelona
Arsenal
2-1
2006-07
Milan
Liverpool
2-1
2007-08
Manchester United
Chelsea
1-1 (6-5 pen.)
2008-09
Barcelona
Manchester United
2-0
2009-10
Inter
Bayern Münih
2-0
2010-11
Barcelona
Manchester United
3-1
2011-12
Chelsea
Bayern Münih
1-1 (4-3 pen.)
2012-13
Bayern Münih
Borussia Dortmund
2-12013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (Uzatma) 2014-15
BarcelonaJuventus 3-1
2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.) 2016-17 Real Madrid Juventus 4-1