UEFA'dan Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek'e görev





İSTANBUL (AA) - UEFA, FIFA kokartlı hakemler Ali Palabıyık ve Hüseyin Göçek'i, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlarda görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ali Palabıyık, K Grubu'nda Belçika'nın Zulte Waregem ile Fransa'nın Nice takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Belçika'nın Waregem kentindeki Regenboog Stadyum'unda TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan yapacak. Halil Umut Meler ve Serkan Tokat'ın ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Kerem Ersoy olacak.

Hüseyin Göçek ise F Grubu'nda Danimarka'nın Kopenhag ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımları arasında oynanacak müsabakada düdük çalacak.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Göçek'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz olacak. Mete Kalkavan ve Arda Kardeşler'in ilave yardımcı hakemlik görevini üstleneceği maçın dördüncü hakemini ise Serkan Ok yapacak.