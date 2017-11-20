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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Hollanda'nın Vitesse takımları arasında 23 Kasım Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan...

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev


İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda İtalya'nın Lazio ile Hollanda'nın Vitesse takımları arasında 23 Kasım Perşembe günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak maçta, Ali Palabıyık'ın yardımcıları Mehmet Cem Satman ve Serkan Olguncan olacak.

Ceyhun Sesigüzel'in dördüncü hakemlik görevini üstleneceği müsabakada, Halil Umut Meler ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevinde bulunacak.

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Ali PalabıyıkFutbolHakemLazioUEFA Avrupa LigiVitesse
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