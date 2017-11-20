UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Azerbaycan'ın Karabağ ile İngiltere'nin Chelsea genç takımları takımları arasında 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Azersun Arena'da TSİ 14.00'te başlayacak maçta, Ulusoy'un yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Azerbaycan Futbol Federasyonundan Orkhan Mammadov görev yapacak.

Muhabir: Hilmi Sever