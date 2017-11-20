Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor hakkı eren Cihat Faruk Sevindik Ömer Lütfi Mete
Bir asırdır turist çekiyor
Bir asırdır turist çekiyor
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Kuvvetli yağış uyarısı
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi

UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, Azerbaycan'ın Karabağ ile İngiltere'nin Chelsea genç takımları takımları arasında 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, UEFA Gençlik Ligi C Grubu'nda Azerbaycan'ın Karabağ ile İngiltere'nin Chelsea genç takımları takımları arasında 22 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Azersun Arena'da TSİ 14.00'te başlayacak maçta, Ulusoy'un yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral olacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Azerbaycan Futbol Federasyonundan Orkhan Mammadov görev yapacak.

Muhabir: Hilmi Sever

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alper UlusoyFutbolSporUEFA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5