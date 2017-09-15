Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Cinsel istismar Emre Batur Yaşar Cantemur
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Fiyatı son 5 ayın zirvesinde
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı

UEFA'dan Arsenal ve Köln'e soruşturma

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği, dün oynanan Arsenal-Köln maçı öncesinde yaşananlar için iki takım hakkında soruşturma açtı.

UEFA'dan Arsenal ve Köln'e soruşturma

İSTANBUL (AA) - Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinden (UEFA) yapılan açıklamada, Alman ekibine taraftarının meşale yakması, sahaya yabancı madde atması, stada zarar vermesi ve karışıklığa neden olması, İngiliz temsilcisine de konuk takımın taraftarına ayrılan tribünde merdiven boşluklarının dolu olmasından dolayı soruşturma açıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma neticesinin 21 Eylül'de duyurulacağı bildirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan ve Arsenal'ın 3-1 kazandığı maç öncesinde Köln'ü destekleyen 20 bin taraftarın Emirates Stadı'nın içinde ve dışında güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle karşılaşma bir saat geç başlamıştı.

Muhabir: Yunus Kaymaz

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Arsenal-KölnSoruşturmaSporUEFA
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5