Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi GROWTECH ATSO Tarımsal İnovasyon Ödülleri Sahiplerine Verildi. Gelinlik Yarışması için başvurular uzatıldı Kış lastiğinde satışlar yüzde 80 arttı
İstanbul'a kar geliyor
İstanbul'a kar geliyor
Köy yumurtası hilesi bitecek
Köy yumurtası hilesi bitecek
Yarışma süresi uzatıldı
Yarışma süresi uzatıldı
Tünel cennetiyiz
Tünel cennetiyiz
Kış lastiği tuttu
Kış lastiği tuttu

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak müsabakada görev alacak.

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Almanya'nın Bayern Münih takımıyla Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain arasında 5 Aralık Salı günü oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak B Grubu müsabakasında, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Muhabir: Sezer Yavuz

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Bahattin DuranBayern MünihCüneyt çakırParis Saint-GermainSporTarık OngunUEFA Şampiyonlar Ligi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5