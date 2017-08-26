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UEFA'dan 'Finansal Fair Play' uyarısı

UEFA Başkanı Ceferin, "Finansal Fair Play konusunda kulüplere sürekli tavsiyeler veriyoruz. Bunlara uymamak konusunda ısrar ederlerse, çok ağır cezalar vereceğiz." dedi.

UEFA'dan 'Finansal Fair Play' uyarısı

ANKARA (AA) - UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaz transfer döneminde Finansal Fair Play'e (FFP) uymayan kulüplere çok ağır cezalar verileceği konusunda uyarıda bulundu.

Fransa basınına konuşan Ceferin, son dönemlerde yüksek bonservis bedelleri karşılığında yapılan transferlere işaret ederek, "Kulüplerin kurallara saygı duymasını bekliyoruz. Amacımız onlara yardımcı olmak. FFP konusunda kulüplere sürekli tavsiyeler veriyoruz. Bunlara uymamak konusunda ısrar ederlerse, çok ağır cezalar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcu Neymar'ı transfer etmesine de değinen Başkan Ceferin, "Bu uyarım, sadece PSG'ye değil, Avrupa'daki tüm kulüplere. Transfer dönemi henüz kapanmadı ve tüm eylemleri dikkatle takip ediyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Şu anda kulüp adı veremem ama bu konuda çok titiz davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Doga Kirmizioglu

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Finansal Fair PlaySporTransferUEFA Başkanı Aleksander Ceferin
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