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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, 24 Ağustos Perşembe günü Litvanya'nın Suduva ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek.

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Litvanya'nın Marijampole kentindeki Suduva Stadı'nda TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Öte yandan UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan, Macaristan'ın Videoton ile Sırbistan'ın Partizan takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Macaristan'ın Felcsut şehrindeki Pancho Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Muhabir: Ercan Çakar

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FutbolHalis ÖzkahyaLudogoretsOğuz SarvanSporSuduvaUEFA Avrupa Ligi
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