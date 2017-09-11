UEFA'dan Özçiğdem, Nur ve Sarvan'a görev





İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı Türk kadın hakem Meliz Özçiğdem ve Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem Gülşah Nur Şen, 12-18 Eylül tarihlerinde Almanya'da oynanacak 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2018 Elemeleri 1. Grup maçlarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özçiğdem, yarın oynanacak, Almanya-Kosova ve 18 Eylül Pazartesi günü oynanacak Kosova-Karadağ müsabakalarında hakem, Gülşah Nur Şen ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

15 Eylül Cuma günü oynanacak Almanya-Karadağ maçında ise Melis Özçiğdem 4. hakem, Gülşah Nur Şen'de yardımcı hakem görevini üstlenecek.





- Oğuz Sarvan'a görev





UEFA gözlemcisi Oğuz Sarvan ise Almanya'nın Bayern Münih ile Belçika'nın Anderlecht takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi B grubu maçında hakem gözlemcisi olacak.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'da başlayacak.