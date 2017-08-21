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UEFA'dan Özçiğdem ve Yılmaz'a görev

İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı kadın hakemler Meliz Özçiğdem ve Betül Nur Yılmaz, 22-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu 7. grup maçlarında görev alacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya...

UEFA'dan Özçiğdem ve Yılmaz'a görev


İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı kadın hakemler Meliz Özçiğdem ve Betül Nur Yılmaz, 22-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Eleme Turu 7. grup maçlarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meliz Özçiğdem, 25 Ağustos Cuma günü Hırvatistan'ın Osijek şehrinde oynanacak, Stjarnan (İzlanda)-Istatov (Makedonya) karşılaşmasını yönetecek. Betül Nur Yılmaz da 28 Ağustos Pazartesi günü yapılacak Istatov (Makedonya)-Klaksvikar (Faroe Adaları) müsabakasında yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Öte yandan, yarın oynanacak Osijek (Hırvatistan)-Istatov (Makedonya) maçında Meliz Özçiğdem dördüncü, Betül Nur Yılmaz ise yardımcı hakemliği üstlenecek.

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