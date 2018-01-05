UEFA'dan Yusuf Yazıcı'ya övgü

ANKARA (AA) - UEFA, gelecek vadeden en yetenekli 50 oyuncu arasında Trabzonspor'un milli oyuncusu Yusuf Yazıcı'yı da gösterdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan haberde, 2018'de performansıyla yeşil sahalara damga vurması beklenen en yetenekli 50 oyuncunun listesine yer verildi.
Listede yer alan tek Türk futbolcu, Trabzonspor'da son dönemde gösterdiği üstün performansla beğeni toplayan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı oldu.
Haberde, milli futbolcudan övgüyle bahsedilerek, "Trabzonspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, orta sahanın hücum bölgesinde oynayan Yusuf Yazıcı'nın potansiyelini ve kendine duyduğu güveni artırdı. Yazıcı, bu sezon 17 lig maçının tümünde forma giydi." değerlendirmesinde bulunuldu.
Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği maçlarda 3 gol kaydetti.
Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu