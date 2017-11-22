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Uğur Erdener ASOIF Asbaşkanı oldu

- TMOK Başkanı Erdener, Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliğinde asbaşkanlık görevine getirildi

Uğur Erdener ASOIF Asbaşkanı oldu


ANKARA (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Uluslararası Olimpik Yaz Sporları Federasyonları Birliğinin (ASOIF) asbaşkanı oldu.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, ASOIF İcra Kurulu, İsviçre'nin Lozan kentinde toplandı.

Uluslararası Boks Birliği (AIBA) Başkanlığından istifa etmesinin ardından ASOIF'ten de ayrılan Ching-Kuo Wu'dan boşalan asbaşkanlığa, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı, TMOK Başkanı ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı görevlerini sürdüren Uğur Erdener seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
ASOIFTMOKUğur Erdener
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