Uğur Piro Fransa'da yarışacak

ANKARA (AA) - 2016 Flyboard Kupası şampiyonu Uğur Piro, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek
Türkiye Sujeti (Deniz Motosikleti) Şampiyonası’na dahil edilen flyboardda geçen yılın şampiyonu Uğur Piro, Dünya Flyboard Şampiyonası'na katılacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Cavalaire-sur-Mer kentinde yarın başlayacak şampiyonada, ön elemeyi geçen 42 sporcunun yanı sıra Uğur Piro da Pro kategorisinde yarışacak.
Şampiyonada ayrıca veteran ve kadınlar kategorilerinde mücadeleler yapılacak.
Organizasyon, 11 Haziran Pazar günü sora erecek.