Ukrayna Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Shevchenko:





KHARKIV (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 7. maçında sahasında Türkiye'yi konuk edecek Ukrayna'nın teknik direktörü Andriy Shevchenko, Türkiye karşısında kazanarak, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma yolunda avantaj sağlamak istediklerini söyledi.

Shevchenko, karşılaşmanın oynanacağı Metalist Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolculardan Ruslan Rotan ile katıldı.

Andriy Shevchenko, "Grubun favori takımları ilk iki sırada yer alan Hırvatistan ve İzlanda. Gruptan çıkmak için tüm maçları kazanmamız gerekiyor. Türkiye Milli Takımı ile aynı durumdayız. 3 puan kazanmak, gruptan çıkmak ve Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." dedi.

Genç teknik adam, "Mircea Lucescu'nun, 'Ukrayna takımını, Andriy Shevchenko'dan daha iyi biliyorum.' Açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bu maç Shevchenko-Lucescu mücadelesi değil, bu Ukrayna ve Türkiye milli takımlarının karşılaşmasıdır. Biz Türk Milli Takımı'na karşı saygı duyuyoruz ve bu büyük antrenöre karşı da çok sevgi duyuyoruz. Mircea Lucescu, Ukrayna ve Shakhtar takımı için çok önemli işler yaptı. Mutlaka Türk Milli Takımı'nda bazı değişiklikler olacaktır, Türkiye niçin antrenörünü değiştirdi bu benim problemim değil. Mircea Lucescu'nun kendi bakış açısı ve görüşleri var. O Ukrayna Milli Takımı'nı çok iyi tanıması bizim için de avantaj olabilir. Zor bir maç bizi bekliyor, sabır gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Andriy Shevchenko, maç kadrosunun yüzde 98'ini belirlediğini belirterek, "Yüzde 2'sini ise hastalıklar için bıraktım. Bütün takım çok iyi çalışıyor ve benim için kadroyu belirlemek kolaydı. Çünkü motive edilmiş oyuncular geldi, bu benim için büyük bir avantaj." sözlerine yer verdi.









- "Avantajımız, Ukrayna Ligi'nin daha önce başlaması"





Shevchenko, "Fatih Terim'in mi yoksa Lucescu'nun mu başında bulunduğu Türkiye sizi daha çok zorlardı?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

"Benim için tek bir Türk milli takımı var, ben biliyorum ki Türkiye'de çok iyi ve tecrübeli oyuncular var. Lucescu için bu ilk maç olacak. Nasıl bir maç olacak, onun yönetimindeki takım nasıl bir performans gösterecek bunu bilmiyorum. Bizim avantajımız, Ukrayna Ligi'nin daha önce başlaması. Fiziksel olarak takımımız çok iyi durumda, problemimiz yok. Maça hazırız. İki teknik adam arasında tek bir değişiklik görüyorum, Fatih Terim daha çok genç oyuncuları tercih ediyordu, Lucescu tecrübeli oyuncuları tercih ediyor. Onun takımında uzun zamandır görmediğimiz oyuncuları görebiliriz." sözlerini kullandı.

Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü, Arda Turan'ın ay-yıldızlı ekibe geri dönmesi hakkında ise, "Bence Arda Turan çok büyük bir oyuncu, ona karşı saygı duyuyorum. Arda'nın geri dönüşü Türkiye için avantaj olacaktır." yorumunda bulundu.





- "Umarım Garmash yarın sahada bizimle olur"





Shevchenko, takımın deneyimli isimlerinden Yaroslav Rakitsky'yi kadrodan çıkardıklarını, orta sahada görev yapan Denys Garmash'ın soğuk algınlığı nedeniyle bu akşam yapılacak son antrenmana katılmayacağını açıkladı.

Andriy Shevchenko, Ukraynalı futbolcunun durumu hakkında, "Garmash, bu akşamki antrenmana katılmayacak ama umarım yarın sahada bizimle olur." dedi.

Genç teknik adam, takımın önemli isimlerinden Andriy Yarmolenko'nun, Alman 1. Futbol Ligi ekibi Borussia Dortmund'a transfer olmasından dolayı da çok mutlu olduğunu aktardı.

Yarmolenko'nun çok iyi bir profesyonel olduğunun altını çizen Shevchenko, "Yarmolenko tecrübeli bir oyuncu, transferinden sonra hemen Kiev'e geldi ve Kharkiv'e geçti. Antrenmanlarda çok iyi çalışıyor. Onun için çok mutluyum. Ukraynalı oyuncumuz güçlü bir ligde oynayacak. Ona başarılar diliyorum. Umarım bu maçta takımın liderleri önemli rol oynayacak, maçta kendilerini gösterecek ve bu bize başarıyı getirecektir." sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Ukrayna Milli Takımı'nın orta sahasında görev yapan Ruslan Rotan ise "Bizim takımımız ağırlıklı olarak genç oyunculardan kurulu olabilir ama bizde de tecrübeli oyuncular var. Çok büyük kulüplerde oynuyorlar ama en büyük avantajımız tabii ki bizi destekleyen taraftarlarımız olacak. Hep birlikte bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



