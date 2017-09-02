KHARKIV (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapılacak Ukrayna-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Metalist
Hakemler: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero Martinez, Diego Barbero Sevilla (İspanya)
Ukrayna: Pyatov, Butko, Khacheridi, Matvienko, Kryvtsov, Stepanenko, Konoplyanka, Rotan, Kovalenko, Yarmolenko, Kravets,
Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci, Cenk Tosun