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Ukrayna-Türkiye

KHARKIV (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapılacak Ukrayna-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: MetalistHakemler: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero Martinez, Diego Barbero Sevilla (İspanya)Ukrayna:...

Ukrayna-Türkiye


KHARKIV (AA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yapılacak Ukrayna-Türkiye maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Metalist

Hakemler: David Fernandez Borbalan, Raul Cabanero Martinez, Diego Barbero Sevilla (İspanya)

Ukrayna: Pyatov, Butko, Khacheridi, Matvienko, Kryvtsov, Stepanenko, Konoplyanka, Rotan, Kovalenko, Yarmolenko, Kravets,

Türkiye: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Serdar Aziz, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Tolga Ciğerci, Cenk Tosun

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol TakımıFutbolTürkiyeUkrayna
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