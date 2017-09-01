Ukrayna, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

KHARKIV (AA) - Ukrayna Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Soniachnyi Stadı'nda, Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketler ile başladı. Daha sonra futbolcular, gruplara ayrılarak top kapma çalışması yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen bölümde ise Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın, Türkiye maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.
Antrenmana soğuk algınlığı bulunan orta sahada görev yapan Denys Garmash katılmadı. Garmash'ın yarınki maçta forma giymesi bekleniyor.