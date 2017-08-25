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Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının hakemleri belli oldu

- A Milli Futbol Takımı'nın, Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hakemleri açıklandı

Ukrayna ve Hırvatistan maçlarının hakemleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın, 2 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ve 5 Eylül Salı günü sahasında Hırvatistan ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre milli takımın, Ukrayna ile Kharkiv şehrindeki Metalist Stadı'nda oynayacağı ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan David Fernandez Borbalan yönetecek. Borbalan'ın yardımcılıklarını Raul Cabanero Martinez ve Diego Barbero Sevilla yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez Martinez olacak.

Eskişehir'de Hırvatistan ile Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakada ise İngiltere Futbol Federasyonundan Martin Atkinson görev alacak. Atkinson'ın yardımcılıklarını Stephen Child ve Gary Beswick yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Robert Madley üstlenecek.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa ElemeleriA Milli Futbol TakımıFutbolHırvatistanUkrayna
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