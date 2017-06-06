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ULEB Avrupa Kupası'nda kontenjanlar belirlendi

- Gelecek sezon 24 takımın yer alacağı ULEB Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi 2 takım temsil edecek

ULEB Avrupa Kupası'nda kontenjanlar belirlendi


İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası 2017-2018 sezonunda mücadele edecek 24 takım için ülkelere ayrılan kontenjanlar belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, ULEB Avrupa Kupası'nda gelecek sezon Adriyatik Ligi, İspanya ve Rusya'dan 3'er, Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye'den 2'şer, Yunanistan, İsrail, Litvanya ve Polonya'dan ise birer takımın mücadele edeceği bildirildi.

Turnuvaya, 3 takımın ise özel davetle (wild card) katılacağı ifade edildi.

ULEB Avrupa Kupası 2017-2018 sezonunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. Grup maçları sonunda ilk 4'te yer alan takımlar, Top 16 turuna yükselecek. Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final, yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak.


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BasketbolTürkiyeULEB Avrupa Kupası
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