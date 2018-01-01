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ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin

- Darüşşafaka'nın ABD'li basketbolcusu Wilbekin, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun MVP'si seçildi

ULEB Avrupa Kupası'nın MVP'si Wilbekin


İSTANBUL (AA) - ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP), Darüşşafaka'dan ABD'li basketbolcu Scottie Wilbekin oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka'nın A Grubu'nda lider olarak Top 16 turuna yükselmesinde önemli rol oynayan Wilbekin'in 10 haftalık normal sezonun MVP'si seçildiği bildirildi.

Darüşşafaka'nın 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladığı normal sezonda 7 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Wilbekin, 19 sayı, 5,1 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları tutturdu.

Maç başına 20,4 verimlilik puanı elde eden ABD'li oyun kurucu, ligde bu alanda üçüncü sırada bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
BasketbolDarüşşafakaMVPScottie Wilbekin
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