



MALATYA (AA) - Malatya'da 5'incisi düzenlenen Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada 10 ülkeden 77 yabancı ve Türkiye'nin 53 ilinden yaklaşık 500 sporcu mücadele ediyor.

Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Sanat Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Böylesi bir etkinliğin sadece ilimizde değil Türkiye'de yaygınlaşması hususunda çaba gösteren federasyon başkanımıza teşekkür ediyoruz. Malatya'da da böylesi bir etkinlikle hem ilimizin tanıtımına hem de çocuklarımızın bir araya gelmesine vesile olan Malatya Büyükşehir Belediyesine ve onun değerli başkanına buradan teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda da bu tip insanları bir araya getiren, zeka geliştiren ve toplulukları, toplumları bir arada tutan etkinliklerin artarak devam etmesini diliyorum."

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise satranç sporunun çocukların gelişimine büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, "Bugün onlarca ülkeden ve 60'a yakın vilayetten gelen konuklarımız var. Bu değerli konuklarımız Malatya'yı ve Malatya kültürünü tanıyacaklar. Bu tür etkinliklerimizin daha iyi bir düzeye gelmesi için yoğun çaba sarf edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da Malatya'da beşincisi gerçekleştirilen turnuvanın federasyonlarının en önemli faaliyetlerinden biri olduğuna değindi.

Türkiye'de 17 ilde satranç turnuvaları yaptıklarını kaydeden Tulay, şunları kaydetti:

"Malatya, Türkiye Satranç Federasyonunun Anadolu'ya açılan bir kapısıdır. Bunun için Malatya'daki turnuvayı çok önemsiyoruz. 2013 yılında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile görüştük. O dönemde 189 bin lisanslı sporcumuz vardı, Türkiye Şampiyonalarına 55-60 ilden katılım sağlanıyordu ve 5 uluslararası satranç turnuvamız vardı. Aradan 5 yıl geçti, şu anda Türkiye'nin 81 ilinden, ilçesinden, köylerinden 780 bin lisanslı sporcumuz ve 17 uluslararası turnuvamız var. Çok çalışıp, gayret ediyoruz. Yedi gün 24 saat çalışıyoruz, gücümüzü sevgili sporcularımızdan ve ailelerimizden alıyoruz."

Konuşmaların ardından 5. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası, Vali Ali Kaban ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır tarafından yapılan ilk hamle ile başladı. 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek turnuvada, dereceye girenlere toplamda 50 bin lira ödül dağıtılacak.