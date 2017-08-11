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Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası

- Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası'na ilk etap olan crosscountry eleminator ile start verildi

Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası

KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nda düzenlenen Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası başladı.

Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkının oluşturulduğu Erciyes'te gerçekleştirilen, yurt içinden ve dışından yaklaşık 300 sporcunun katıldığı Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası'na, yarışmanın ilk etabı olan crosscountry eleminator yarışı ile start verildi.

Yaklaşık 532 metrelik parkurdan oluşan ve 15 sporcunun katıldığı crosscountry eleminator yarışında Oğuzhan Tiryaki birinci, Abdulkadir Kelleci ikinci ve Yunus Emre Yılmaz da üçüncü oldu.

Yarın crosscountry olimpik yarışı ile devam edecek olan müsabakalar, pazar günü Downhill Türkiye Şampiyonası ve UCI Downhill-C3 kategorilerinin tamamlanmasıyla sona erecek.


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Crosscountry EleminatorDownhill Türkiye ŞampiyonasıUCI Downhill-C3Uluslararası Erciyes Dağ Bisikleti Kupası
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