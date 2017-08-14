Uluslararası Mehmet Akif Pirim Güreş Turnuvası

ANKARA (AA) - Uluslararası Mehmet Akif Pirim Grekoromen Yıldızlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rize'nin ev sahipliğindeki turnuva 5 ülkenin katılımıyla 10 sıklette gerçekleştirildi.
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 10 sıkletin 8'inde zirvede yer aldı.
İki gün süren turnuvada 42 kiloda Barış Ekbek, 50 kiloda Mert İlbars, 58 kiloda Mümin Kardeş, 69 kiloda Duran Tosun, 85 kiloda Osman Ayaydın, 46 kiloda Bekir Ateş, 63 kiloda Abdülkadir Saydam ve 100 kiloda Fatih Önvermez şampiyon oldu.
Türkiye, ülke klasmanında 98 puanla şampiyonluğa ulaşırken, Kazakistan 49 puanla ikinci, Gürcistan 37 puanla üçüncü, Azerbaycan 29 puanla dördüncü, Rusya da 19 puanla beşinci sırada yer aldı.